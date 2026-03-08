Putin firma decreto que permitirá confiscar empresas dedicadas a la minería y la pesca

Moscú, 8 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, enmendó este domingo una ley que permitirá a Rusia adueñarse de empresas que se dediquen a la pesca y la extracción de recursos en el subsuelo.

Las enmiendas a las leyes 'Sobre el Procedimiento para la Implementación de Inversiones Extranjeras en Entidades Económicas de Importancia Estratégica para Garantizar la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado' y 'Sobre las Inversiones Extranjeras en la Federación Rusa' amplían las actividades consideradas estratégicas para el Estado ruso.

De este modo, Rusia considera ahora como actividad estratégica la explotación de parcelas de subsuelo con yacimientos con reservas de petróleo de entre 50 y 70 millones de toneladas y reservas de gas de entre 30 y 50 mil millones de metros cúbicos.

Asimismo, aquellas con reservas de oro de entre 30 y 50 toneladas, reservas de cobre de 300.000 a 500.000 toneladas, pero también yacimientos de uranio, cuarzo de alta pureza, tierras raras del grupo del itrio, níquel, cobalto, tántalo, niobio, berilio, diamantes, litio y metales del grupo del platino.

Al mismo tiempo también se considerarán de importancia estratégica aquellas compañías que generen más de un 50 % de sus ingresos totales anuales a través de la explotación pesquera y su valor supere los 800 millones de rublos (10 millones de dólares).

Además, la acuicultura de especies de peces anádromos, como los salmones del Pacífico, también se considera como actividad estratégica.

La ley entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el boletín oficial.

La inversión extranjera en Rusia está rigurosamente controlada, sobre todo si viene de países occidentales.

Rusia prohíbe que una empresa bajo dirección de un individuo extranjero explote un sector calificado de importancia estratégica.

La situación empeoró con la ruptura de relaciones y las consecuentes sanciones internacionales que se iniciaron a raíz de la guerra de Ucrania en 2022.

En los últimos años, Rusia nacionalizó más de 100 empresas privadas, lo que le ha ayudado a financiar su maquinaria de guerra.EFE