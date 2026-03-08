Miles de mujeres marchan en Madrid con la Comisión 8M contra el patriarcado, el fascismo, la guerra y el racismo

Miles de personas --unas 150.000, según han señalado las convocantes a Europa Press--, han marchado por el Paseo del Prado en la manifestación convocada por la Comisión 8M, al grito de "que tiemblen los fascistas", contra el patriarcado, la guerra y el racismo, en una marcha que reivindican como la "inclusiva" frente a la del Movimiento Feminista de Madrid.

La manifestación ha arrancado en Madrid pasadas las 12:30 horas de este domingo 8 de marzo con una pancarta bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes', entonando cánticos como "feministas antirracistas", "arriba el feminismo que va a vencer" o "no a la guerra" y portando carteles en los que se pueden leer lemas como "no es no también a la guerra".

Según han explicado las convocantes antes de la manifestación, este domingo salen a las calles "con rabia organizada" para "defender los derechos de todas y de todes" y gritar un "no a la guerra, no a ninguna guerra".

La marcha ha realizado varias paradas, la primera en Neptuno, centrada en Palestina y el "antimilitarismo"; la segunda, entre Neptuno y Cibeles, por el antirracismo y la regularización y la tercera en Cibeles, sobre las violencias y los derechos sexuales y reproductivos. La última está prevista frente al Ministerio de Igualdad, por el desarrollo de la Ley Trans y sobre las subvenciones.

En torno a Cibeles, las manifestantes han gritado "Ayuso dimisión" y han entonado un abucheo contra el Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que han denunciado los "fondos buitres", han reivindicado que "el padrón es un derecho" y han criticado la "inacción de los poderes públicos negacionistas".

También han recordado a las mujeres asesinadas al grito de "no son muertas, son asesinadas"; han pedido que las mujeres no sean perseguidas por no tener papeles o "por su hiyab" y han gritado "fuera acosadores de las instituciones".