Miles de mujeres claman en São Paulo contra el récord de feminicidios bajo un diluvio

São Paulo, 8 mar (EFE).- Miles de mujeres desafiaron este domingo las inclemencias climáticas en la principal avenida de São Paulo para protestar contra el récord de feminicidios en el estado, en donde una mujer fue asesinada cada 32 horas.

En la Avenida Paulista, corazón financiero y neurálgico de Suramérica, el Día Internacional de la Mujer estuvo marcado por un temporal implacable; el viento volaba los carteles y la lluvia torrencial, junto a las sucesivas alertas de Defensa Civil, obligaron a interrumpir el acto en varias ocasiones, pero no lograron disolver la determinación de las asistentes.

Bajo un mar de paraguas y pilotos de plástico transparente que apenas dejaban ver el asfalto, emergían las pancartas moradas y verdes.

"Por todas las mujeres que fueron asesinadas y no pudieron estar aquí", rezaba el lema escrito en varios de los carteles que se desplegaron este domingo.

La marcha denunció la cruda paradoja de un estado que lidera el desarrollo económico del país mientras encabeza las listas de feminicidios: São Paulo pasó de contabilizar 136 víctimas en 2021 a enterrar a 270 mujeres en 2025, lo que representa un aumento del 96 %.

Mientras la columna de manifestantes avanzaba por la avenida, algunos nombres de las víctimas eran lanzados por los altavoces, compitiendo con el sonido del vendaval.

La lluvia, lejos de apagar el ánimo, añadió un matiz de sacrificio y urgencia a la protesta: el eco de los cánticos exigiendo justicia resonó con más fuerza entre el fuerte estruendo del agua cayendo.

El ambiente en la Avenida Paulista no solo estaba cargado de indignación por las estadísticas, sino por un horror con nombre propio que estremeció al país en las últimas semanas: el caso de una adolescente de 17 años que fue víctima de una violación colectiva en un apartamento en Copacabana.

Las manifestaciones se replicaron durante todo este domingo en diversas capitales del país, como Río de Janeiro, Florianópolis y Porto Alegre.

En este último, un grupo de mujeres organizadas, con sus zapatos embadurnados en un líquido de color rojo sangre, gritaron en coro los nombres de las veinte mujeres que fueron asesinadas en el estado de Río Grande do Sul en lo que va de 2026.

A nivel nacional, la tendencia es igualmente sombría. Con 1.568 víctimas de feminicidio en 2025, Brasil enfrenta un crecimiento sostenido del 14 % en estos crímenes desde 2021, según estadísticas del Foro Brasileño de Seguridad Pública.