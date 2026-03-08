Más de 6.000 personas participan en una manifestación del 8M marcada por el recuerdo a las víctimas de El Bocal

Más de 6.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Cantabria, han recorrido las calles de Santander este domingo, 8 de marzo, en una manifestación por el Día Internacional de la Mujer que ha estado marcada por el recuerdo a las víctimas mortales del accidente de El Bocal, que el pasado 3 de marzo se cobró la vida de seis jóvenes y mantiene a una en la UCI.

Los manifestantes, convocados por la Comisión 8 de Marzo, han recorrido este mediodía el Paseo Pereda y Calvo Sotelo hasta la plaza del Ayuntamiento. A su paso por la Catedral, han hecho un pasillo humano a la agrupación musical feminista Percumozas, que ha roto el minuto de silencio con su percusión.

Durante el recorrido se han podido escuchar consignas como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca', 'Nos tocan a una, respondemos todas', 'No estamos todas, faltan las asesinadas', 'Aqui está la resistencia trans' o 'Mujeres en precario, violencia a diario'.

Frente al Ayuntamiento, se ha leído un manifiesto que ha reivindicado la lucha feminista, bajo el lema 'Todas las mujeres. Todos los derechos. Todos los días'.

En la marcha, que ha estado encabezada por una gran pancarta de la Comisión que mostraba ese mensaje, han participado las Asambleas Feministas de Cantabria y representantes de decenas de colectivos sociales como Alega, la Plataforma Abolicionista de Cantabria o el Sindicato de Estudiantes. Además han participado diversas organizaciones sindicales como CCOO y UGT.

A nivel institucional han estado presentes autoridades como la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) o diputados del PP, PRC y PSOE, así como representantes municipales.

En el manifiesto leído en la plaza del Ayuntamiento, han señalado las diez muertes por violencia de género acumuladas en 2026, de las que cinco tenían orden de alejamiento, "que no las protegieron y que llegaron tarde", han denunciado. En este sentido, han señalado que "no queremos minutos de silencio, queremos medidas que salven vidas".

Asimismo, han pedido políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, entre las que ha reclamado un sistema de cuidados público "de calidad, universal y antirracista", a través del que se ofrezca un salario por cuidar para que "sostener la vida no sea una responsabilidad individual y que el Estado deje de ejercer violencia sistemática hacia las mujeres más precarias".

Tambié, se han vivido movilizaciones en otras localidades cántabras también, como Torrelavega, donde se ha leído el manifiesto elaborado por el Consejo Municipal de Igualdad y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las vítimas de El Bocal. Mientras tanto, en Castro Urdiales se han movilizado centenares de personas y la fachada del ayuntamiento ha lucido el lema 'Todos los días son 8M'.