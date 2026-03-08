Agencias

Macron homenajea a las mujeres iraníes y les asegura que no se les impedirá su libertad

Guardar

París, 8 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para dirigirse de forma particular a las iraníes, a las que envió "un mensaje de solidaridad y de admiración" y a las que aseguró que no se les impedirá la libertad.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron rindió un homenaje general a las que luchan por los derechos de las mujeres que "nunca están definitivamente dados por supuesto" y que son resultado de acciones en todo momento y de "conquistas arrancadas con el valor y una vigilancia que nunca debe fallar".

Lo hizo con "las que se comprometen, que actúan y alzan la voz cuando es necesario y que con su valor y su compromiso inspiran a las generaciones presentes y futuras".

Dijo recordar en especial en este Día Internacional de la Mujer en las que viven en contextos de guerra y de conflicto, dado que son las "primeras víctimas de la violencia" pero también "actrices esenciales de paz, de resistencia y de reconstrucción", e insistió en que Francia está con ellas "sin descanso".

En el caso de las iraníes, el presidente francés destacó que "su valor fuerza el respeto y recuerda al mundo entero que no se puede nunca impedir la libertad".

"La lucha por los derechos de las mujeres -terminó Macron- es una lucha universal. Tanto el de las mujeres como el de los hombres y nos compromete a todos. Continuará. Mientras la igualdad no sea una realidad en todas partes, Francia estará ahí para actuar".

Este domingo se espera que decenas de miles de personas salgan a las calles en Francia en las diferentes manifestaciones organizadas con ocasión del Día Internacional de la Mujer. En París la principal marcha está programada a partir de las 14.00 hora local entre la plaza de Estalingrado y la de la República. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

David Bustamante, ante la mayoría de edad de Daniella, su hija con Paula Echevarría: "Lógicamente da miedo"

David Bustamante, ante la mayoría

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Zelenski insta desbloquear apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania y sanciones a Rusia

Infobae

México decomisa 300 kilos de metanfetamina en el sureño estado de Guerrero

Infobae

El papa expresa su solidaridad a las mujeres que sufren formas de violencia

Infobae