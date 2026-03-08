Macron homenajea a las mujeres iraníes y les asegura que no se les impedirá su libertad

París, 8 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para dirigirse de forma particular a las iraníes, a las que envió "un mensaje de solidaridad y de admiración" y a las que aseguró que no se les impedirá la libertad.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron rindió un homenaje general a las que luchan por los derechos de las mujeres que "nunca están definitivamente dados por supuesto" y que son resultado de acciones en todo momento y de "conquistas arrancadas con el valor y una vigilancia que nunca debe fallar".

Lo hizo con "las que se comprometen, que actúan y alzan la voz cuando es necesario y que con su valor y su compromiso inspiran a las generaciones presentes y futuras".

Dijo recordar en especial en este Día Internacional de la Mujer en las que viven en contextos de guerra y de conflicto, dado que son las "primeras víctimas de la violencia" pero también "actrices esenciales de paz, de resistencia y de reconstrucción", e insistió en que Francia está con ellas "sin descanso".

En el caso de las iraníes, el presidente francés destacó que "su valor fuerza el respeto y recuerda al mundo entero que no se puede nunca impedir la libertad".

"La lucha por los derechos de las mujeres -terminó Macron- es una lucha universal. Tanto el de las mujeres como el de los hombres y nos compromete a todos. Continuará. Mientras la igualdad no sea una realidad en todas partes, Francia estará ahí para actuar".

Este domingo se espera que decenas de miles de personas salgan a las calles en Francia en las diferentes manifestaciones organizadas con ocasión del Día Internacional de la Mujer. En París la principal marcha está programada a partir de las 14.00 hora local entre la plaza de Estalingrado y la de la República. EFE