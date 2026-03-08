Los países de la Liga Árabe condenan sin atenuantes los ataques iraníes

Redacción internacional, 8 mar (EFE).- Los 22 países de la Liga Árabe condenaron este domingo sin atenuantes los ataques iraníes a los países vecinos del golfo Pérsico, reafirmaron su derecho a defenderse e instaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a emitir una resolución de condena contra estas "cobardes agresiones".

Así lo indicaron al término de una reunión ministerial extraordinaria sostenida de forma telemática los representantes de los países miembros de la organización, que calificaron los ataques iraníes como una "amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales, la seguridad de las rutas marítimas y de la navegación marítima comercial".

En un comunicado, los ministros no escatimaron en críticas hacia el gobierno de la República Islámica por poner "en peligro la vida de civiles y violar el derecho internacional", al tiempo que defendieron el derecho de los países atacados "a la legítima defensa".

Según la nota, los ataques de Irán contra objetivos vinculados a Israel y EE.UU en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudí, Omán, Catar, Kuwait e Irak son "ilegales e injustificados" y constituyen una "provocación" que socava la paz.

Esos ataques, además, son "deliberados e ilegales contra bienes e infraestructuras civiles".

En ese sentido, los ministros reafirmaron su apoyo inquebrantable "a todas las medidas necesarias que se adopten para defender su seguridad y estabilidad y proteger sus territorios, ciudadanos y residentes, incluyendo la opción de responder a estos ataques".

Los ministros exigieron el cese inmediato de las agresiones y las amenazas, incluidas las de "sus aliados y milicias armadas en la región".

También defendieron que los estados víctimas de los ataques recurran a las instituciones internacionales, incluidos el "Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas".

"Exhortamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que asuma sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales e internacionales y a que emita una resolución vinculante que condene los ataques iraníes contra los Estados árabes y obligue a Irán a cesar de inmediato e incondicionalmente sus ataques y le exija cuentas por estas acciones ilegales", añadieron.

Los ministros también incidieron en la necesidad de defender "los derechos y la libertad de navegación de los buques comerciales y condenaron todas las acciones y medidas provocadoras de Irán destinadas a cerrar el estrecho de Ormuz.

En este contexto, también expresaron su apoyo al Gobierno libanés y su decisión de prohibir todas las actividades militares y de seguridad del grupo chií libanés Hizbulá, que servirá para fortalecer "sus instituciones constitucionales" y la "preservación de la seguridad y la estabilidad nacionales".

También aprovecharon la nota para pedir a la comunidad internacional que presione a Israel para que cese sus ataques al Líbano y contra los territorios ocupados de Palestina.

Esta reunión ministerial fue convocada a petición de Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Omán y Baréin, además de Egipto y Jordania, para trazar un enfoque árabe unificado ante los ataques contra los países árabes. EFE