Los colombianos residentes en España votan preocupados por la corrupción o la inseguridad

Madrid, 8 mar (EFE).- Los colombianos que viven en España votan este domingo con normalidad en las elecciones parlamentarias de su país, conscientes del poder de decisión política del Congreso de la República y también preocupados por asuntos como la corrupción o la inseguridad, según testimonios recogidos por EFE en la capital de España.

Camilo, estudiante de 28 años, considera que el gobierno actual, del presidente saliente, Gustavo Petro, "no funcionó mucho", así que espera un "cambio verdadero" para solucionar los problemas del país, entre ellos la "alta polarización política".

Mencionó las "tensiones" y relaciones "débiles" de Petro con otros países y su "prepotencia"; denunció que no mejoró la seguridad durante su mandato y que muchas empresas privadas se vieron "muy afectadas" por sus políticas "estatalistas".

Reconoció, no obstante, que el Senado al final tiene la decisión sobre las leyes que se aprueban por lo que las elecciones de hoy "son más importantes" que las presidenciales, que serán a últimos de mayo.

De manera diferente lo ve William, de 66 años y 24 en España, quien cree que la inseguridad sí mejoró con el gobierno de Petro, aunque persiste la corrupción.

Si Petro no hizo más por la nación es porque "no lo han dejado", comentó en el sentido de que, al final, "mandan más los intereses económicos que los del ciudadano".

Por ello, espera que haya cambios significativos a favor del pueblo y no de las empresas cuando las cámaras aprueban las leyes.

Valeria, de 28 años y tres en España, cita la corrupción y la inseguridad "en todos los sentidos" (guerrillas, narcotráfico, delincuencia común) como problemas que más urge resolver, así como reducir los altos niveles de informalidad laboral.

Para todo esto, es más importante lo que pueda hacer el Congreso que el propio presidente, apunta.

España congrega el mayor número de electores colombianos habilitados en el extranjero (255.821), solo detrás de Estados Unidos (405.325), para votar en los comicios parlamentarios y la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República, un proceso que culmina el 8 de marzo, según datos de la Registraduría Nacional.

Madrid y su área de influencia, con 104.000 inscritos, es el segundo mayor centro colombiano de votación en el extranjero, detrás de Miami (EE.UU.).

Los que residen fuera del país pudieron ejercer el derecho de sufragio desde el lunes pasado hasta hoy, cuando se vota en Colombia.

Para participar en el extranjero, los electores pueden escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas, según la Registraduría Nacional.

Y otra será para la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes.

Serán elegidos 102 senadores y 182 representantes entre 3.231 aspirantes. De igual manera, los votantes podrán solicitar la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la Presidencia.

Las elecciones legislativas son el preámbulo de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor de Petro en la Jefatura del Estado. EFE

