La Bienal de Flamenco de Sevilla, presentada en Nueva York, récord en venta anticipada

Sevilla, 8 mar (EFE).- La Bienal de Flamenco de Sevilla, presentada este domingo en Nueva York por el alcalde de esta ciudad andaluza, José Luis Sanz, en un acto que refuerza el carácter internacional de esta cita cultural, ha logrado en menos de un mes el récord de más de 500.000 euros de venta anticipada para su XXIV edición.

Sanz ha presentado el programa de la Bienal en el New York City Center, un acto que se ha enmarcado en el Flamenco Festival de Nueva York, que este año tiene a Sevilla como ciudad invitada.

La presentación ha tenido lugar tras la representación del espectáculo 'Vuela' de Sara Baras y en una jornada que ha servido para proyectar la cita flamenca en el corazón cultural de Nueva York.

En el acto han estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el director de la Bienal, Luis Ybarra, y el director del Flamenco Festival, Miguel Marín, entre otros, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Sanz ha agradecido a Marín la elección de Sevilla como ciudad protagonista del festival neoyorquino y ha resaltado la labor de Ybarra para convertir en referente mundial la Bienal.

"La Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo. Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo", ha recalcado Sanz, quien ha defendido la proyección de hacerlo en Nueva York.

Ha aprovechado además para adelantar datos de esta edición, entre los que ha destacado que, menos de un mes después de presentar la programación de este año y abrir la venta anticipada, se hayan superado los 500.000 euros en entradas, una cifra "récord absoluto".

"El dato significa confianza, interés internacional y gestión", ha resumido el regidor, quien ha valorado que la Bienal atrae cada edición a miles de visitantes, lo que genera un alto impacto cultural y económico.

En el programa de la 24 Bienal destaca la inauguración, que representa además la vuelta de Sara Baras, que estrenará en Sevilla su nuevo espectáculo 'Infinita' en el Teatro de la Maestranza.

"Sevilla y Madrid, España y Estados Unidos, unidos esta noche por un arte que nació en nuestra tierra pero que pertenece ya a la humanidad", ha apuntado Sanz, que ha agradecido la presencia de Díaz Ayuso y ha apostado por lograr que el flamenco sea faro y "activo cultural". EFE

