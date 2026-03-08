Inicia en Ecuador juicio contra alcalde de Guayaquil por comercio ilegal de combustibles

Guayaquil (Ecuador), 8 mar (EFE).- Un tribunal de Ecuador instaló este domingo la audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y contra otras 15 personas y seis empresas, procesados por un presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

La diligencia se instaló después de que los mismos jueces dictaron una nueva orden de prisión preventiva contra Alvarez, quien ya está en la cárcel de manera provisional desde el 12 de febrero, por otro caso conocido como 'Goleada', en el que se investiga un presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, también relacionado con la venta de combustibles, su negocio familiar.

Los magistrados tomaron esa decisión al determinar que el alcalde había manipulado y se había quitado el grillete que le pusieron en julio del año pasado, tras ser llamado a juicio por este caso, denominado como 'Triple A'.

El abogado del Alvarez, Ramiro García, catalogó la decisión como "arbitraria" y "excesiva", ya que, dijo, su cliente había acudido siempre a las audiencias y no había dilatado el proceso.

La investigación inició en julio de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta por la estatal Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que expuso supuestas irregularidades en la distribución y comercialización combustibles subsidiados por el Estado por parte de algunas empresas.

Esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales, de acuerdo a la Fiscalía.

La Agencia también informó de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel de los que podían almacenar de forma autorizada.

La fiscal Ruth Amoroso aseguró este domingo que hubo una "participación esencial" de cada uno de los procesados en el presunto delito, incluido el alcalde, como representante legal, presidente y accionista mayoritario de algunas de las empresas investigadas.

Los hechos supuestamente ocurrieron desde 2020, antes de que Alvarez fuera elegido alcalde de Guayaquil, en 2023, cargo al que llegó de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

El alcalde, sus seguidores e integrantes del correísmo han señalado en varias ocasiones que estos casos son parte de una "persecución política" por parte del Gobierno de Noboa, al ser Alvarez uno de sus principales críticos y potencial rival para las elecciones presidenciales de 2029.

El juicio continuará el próximo sábado y, de acuerdo a la agenda definida por el tribunal, se extenderá hasta mediados de junio. EFE