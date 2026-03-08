Agencias

España falla en Portugal y jugará por el bronce en el Europeo de rugby

La selección española masculina de rugby perdió (26-7) contra Portugal en el Estadio do Restelo de Lisboa este domingo y se quedó sin final en el Rugby Europe Championship 2026, Campeonato de Europa en el que jugará por la medalla de bronce contra Rumanía.

Los 'Leones' fallaron en una mala tarde a domicilio en el esperado derbi ibérico, superados con claridad por una Portugal que optará al título la próxima semana contra Georgia, el domingo y también en el Estadio de Butarque de Leganés (Madrid).

Los de Pablo Bouza vieron castigado cada error por una Portugal liderada por Rodrigo Marta, y al pie mediante su apertura Domingos Cabral con un duro 26-7. La defensa portuguesa se mostró infranqueable, cerrando todos los pasillos y forzando a los 'Leones' a jugar bajo una presión que derivó en imprecisiones.

Después del 13-0 al descanso, España no encontró reacción, pese a los cambios de Bouza, y Rodrigo Marta firmó su doblete particular. Tras otro golpe de Cabral (23-0), llegaron los puntos para los españoles: Álex Saleta y Lucien Richardis.

