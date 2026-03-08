Emiratos interpceta 16 misiles y 113 drones sin reportar daños ni personales ni materiales

Dubai, 8 mar (EFE).- El gobierno de Emiratos Árabes Unidos anunció este domingo haber interceptado 16 misiles balísticos de una oleada de 17 proyectiles y 113 drones de 117 que fueron lanzados desde Irán en la jornada, sin reportar ni daños materiales ni personales.

Según informó el Ministerio de Defensa emiratí en una nota, el misil que no fue interceptado cayó al mar, mientras que los cuatro drones se estrellaron dentro del territorio, sin causar daño.

"Desde el incio de la grosera agresión iraní, 238 misiles balísticos han sido detectados, 221 destruidos y 15 han caído al mar. Dos chocaron contra territorio emiratí. Además, se detectaron 1422 drones, 1342 interceptados y 80 que cayeron en Emiratos. Ocho misiles de crucero también fueron detectdos y destruidos", añade la nota.

Los ataques de Irán a Emiratos, que comenzaron tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, han causado la muerte de cuatro personas, de nacionalidad paquistaní, nepalesa y bangladesí, así como 112 heridos de hasta 19 nacionalidades diferentes.

La última de estas víctimas mortales se produjo ayer sábado, después de que metralla procedente de un dron que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes cayera sobre su vehículo.

En lo que va de ofensiva aérea iraní, EAU ha sufrido también ataques en infraestructuras militares de los EE.UU, pero también en lugares civiles como los aeropuertos de Abu Dabi y Dubaí, el puerto de Jebel Ali y zonas industriales y hoteleras.

Asimismo, un dron impactó en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Dubái, provocando un incendio sin víctimas.EFE