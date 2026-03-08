Elma Saiz: "El feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos 'No a la guerra'"

“Porque el feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos 'No a la guerra', y condenamos todas las violencias, la violencia contra la mujer aquí y en cualquier lugar del mundo”, expresó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en declaraciones difundidas por varios medios durante la manifestación del 8 de marzo en Madrid. En este acto, representantes del Gobierno, en nombre del PSOE y el Ejecutivo, participaron en la marcha organizada por la Comisión 8M por el Día Internacional de la Mujer y defendieron el lema 'No a la guerra', retomado recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según publicó el medio fuente, Elma Saiz estuvo acompañada de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el inicio de la movilización celebrada en la capital española. Durante la jornada, la ministra portavoz resaltó el papel del actual Gobierno de coalición progresista como “dique de contención frente al avance ultra”, enfatizando que el Ejecutivo no permitirá retrocesos en derechos y se compromete a hacer irreversibles los avances logrados en materia de igualdad de género.

Elma Saiz reiteró que el Partido Socialista mantiene su compromiso de salir cada año el 8 de marzo a las calles para defender los derechos de las mujeres, resaltando iniciativas impulsadas como el incremento del salario mínimo interprofesional en un 66% desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia y la atención a los 10 millones de mujeres trabajadoras, incluyendo a las mayores de 55 años. Enfatizó que el feminismo implica “reducir brechas y subir las pensiones”.

La ministra también criticó al Partido Popular, señalando temas como el encubrimiento en el caso Móstoles y lo que consideró hipocresía, al acusar a este partido de negociar derechos de las mujeres mediante pactos con formaciones que, bajo su perspectiva, buscan limitar conquistas sociales alcanzadas. Señaló que el Ejecutivo ejercerá como barrera ante cualquier intento de retroceso en materia de igualdad.

Por su parte, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, acusó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de liderar una “ola ultra” que, en su opinión, lleva tiempo atacando las posiciones feministas. Detalló que esta ofensiva se dirige contra quienes piensan diferente, afectando a la pluralidad. López vinculó ejemplos concretos, como en Collado Villalba, donde la concejal de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), dimitió tras interrumpir la representación de una obra de teatro satírica titulada 'Ser Mujer'—programada por el consistorio en el marco del 8M—alegando que el contenido era una falta de respeto. Posteriormente, la concejal pidió disculpas públicas.

Durante la manifestación, el ministro también señaló la permanencia del alcalde de Móstoles en su cargo y la suspensión de actividades culturales por razones ideológicas, alegando que se cancelaban por ser demasiado feministas según el criterio de las autoridades regionales. López subrayó que la denominada “ola ultra” liderada por Ayuso tiene efectos en la vida pública de Madrid, alertando sobre el impacto en la agenda feminista y los derechos culturales.

En declaraciones recogidas por el medio fuente, López agregó que el fenómeno de la violencia digital afecta particularmente a las mujeres y destacó las iniciativas del Ejecutivo para regular el uso de redes sociales y supervisar el impacto de la inteligencia artificial, al detectar sesgos machistas que atentan contra el feminismo. Explicó que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, junto con el Instituto de las Mujeres, se encargará de analizar y actuar frente a campañas de odio difundidas digitalmente.

El ministro puso en valor la posición tomada por el presidente Pedro Sánchez, quien, según López, lidera en Europa la regulación sobre redes sociales y la protección de menores, con especial énfasis en las niñas que sufren acoso digital. López recalcó la negativa del gobierno a retroceder tanto en la lucha feminista como en el espacio digital, y lamentó que Madrid llegase al 8M con el actual alcalde de Móstoles y la cancelación de actividades culturales consideradas feministas.

Abordando el tema de la gestión sanitaria y cultural en la Comunidad de Madrid, López aludió al uso que la presidenta regional hace del concepto de libertad. “Dice la señora Ayuso libertad, libertad para mandar pacientes de la pública a la privada en sanidad, pero no para obras culturales que son feministas. Esa es la libertad de la señora Ayuso”, denunció el ministro, según recogió el medio fuente.

A lo largo de la manifestación, los miembros del Ejecutivo señalaron que existe una “ola ultra” a nivel internacional y nacional con el objetivo de frenar los avances logrados en igualdad y justicia para las mujeres. Instaron a reforzar políticas públicas para evitar cualquier retroceso y afirmaron que la lucha feminista requiere medidas firmes frente a lo que identifican como agresiones políticas y sociales. Según declaró Elma Saiz, el avance feminista debe ir acompañado de políticas sociales que aseguren derechos alcanzados y fomenten una sociedad inclusiva.

Tanto Elma Saiz como Óscar López insistieron en que el gobierno continuará desplegando esfuerzos para consolidar los logros en materia de igualdad y combatir las desigualdades presentes, incluyendo aspectos laborales, sociales y culturales. La jornada del 8 de marzo, tal como detalló el medio fuente, reunió a distintos representantes políticos y sociales que demandaron el reforzamiento de mecanismos legales y normativos para hacer frente a desafíos que, señalaron, buscan limitar los derechos adquiridos por las mujeres en España y en el ámbito internacional.