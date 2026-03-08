Agencias

Dos muertos y 12 heridos por el impacto de un proyectil a las afueras de Riad

Dos personas han muerto y doce más han resultado heridas tras el impacto de un proyectil militar en una zona residencial de la provincia de Al Jarj, al sureste de la capital saudí, Riad, según han informado las autoridades.

El proyectil ha impactado en una zona residencial perteneciente a una empresa de mantenimiento y limpieza, según ha informado la Dirección General de Defensa Civil saudí (DCD) en un comunicado oficial en el que especifican que los fallecidos son un ciudadano indio y otro bangladeshí. En cuanto a los heridos, los doce son ciudadanos de Bangladesh, según el DCD, que informa además de que ha habido "daños materiales".

"Atacar infraestructura civil constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario", ha denunciado el organismo, que destaca que se pusieron en marcha los "procedimientos habituales para este tipo de incidentes".

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní había informado de ataques contra varios emplazamientos de radares y mencionaba expresamente la región saudí de Al Jarj.

Irán ha atacado diversos objetivos en suelo saudí y el pasado martes lanzó drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad y contra el Consulado estadounidense en Emiratos Árabes Unidos en represalia por la campaña de bombardeos iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

