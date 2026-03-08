Detenido por robar 112 colmenas de abejas en La Canal de Navarrés con un valor de 10.000 euros

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que había sustraído 112 colmenas de abejas de varios municipios, principalmente de la comarca de La Canal de Navarrés (Valencia), con un valor estimado de 10.000 euros.

La investigación comenzó a mediados de abril de 2025, cuando se localizó un asentamiento ilegal con 23 colmenas en la localidad de Picassent (Valencia). Tras una comprobación detallada, se pudo comprobar que habían sido sustraídas en Quesa (Valencia) y que su hurto había sido denunciado el 1 de febrero de 2025, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Tras esta primera actuación, los agentes obtuvieron los datos de un vehículo que se encontraba en las proximidades. Tras realizar una serie de seguimientos discretos, se logró identificar a su conductor. De la misma manera, se verificó que el sospechoso tenía conocimientos de apicultura y varias infracciones administrativas en cuestiones relacionadas con la agricultura.

Gracias a estos seguimientos, la Guardia Civil logró encontrar una zona de difícil acceso en Picassent donde había actividad apícola. Tras coordinarse con varias personas que denunciaron haber sido víctimas de sustracción de colmenas, el pasado 26 de enero se realizó una inspección detallada de esta explotación apícola clandestina.

Como resultado, los efectivos apreciaron que varias colmenas habían sido repintadas y manipuladas para ocultar su procedencia. En muchas de ellas todavía se apreciaba el número de identificación anterior que figuraba como sustraído en la comarca de La Canal de Navarrés.

El pasado 2 de febrero se detuvo a un hombre de 48 años y nacionalidad española, al que se le imputan varios delitos de hurto. En total se denunciaron 112 colmenas sustraídas, de las que 67 pudieron ser recuperadas y entregadas a sus propietarios.

La investigación ha sido llevada a cabo por el equipo Roca, la unidad especializada de robos en el campo de la Guardia Civil, de Paiporta, que entregó las diligencias al juzgado en funciones de guardia de Picassent.