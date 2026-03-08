Agencias

Desalojan el aeropuerto de la ciudad keniana de Mombasa tras hallar una bolsa abandonada

Nairobi, 8 mar (EFE).- El aeropuerto de Mombasa, el segundo más importante de Kenia, fue desalojado este domingo después del hallazgo de una bolsa abandonada en el aparcamiento cercano a la sala VIP de las instalaciones, que luego resultó guardar herramientas de trabajo, informó la Policía.

"El equipo de desactivación de bombas usó técnicas para detonar la bolsa", declaró el comandante de la Policía del condado, Evans Mose, según medios locales.

Dentro de la bolsa se encontraron herramientas de trabajo como alicates o llaves inglesas, así como una bolsa de presión para inflar neumáticos, por lo que los agentes sospechan que se le cayó a alguien de forma accidental.

No se notificaron daños ni a las instalaciones del aeropuerto ni a los pasajeros, y los vuelos ya se han reanudado.

Mose también afirmó que se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal del aeropuerto. EFE

