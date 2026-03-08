Cho protagoniza la primera visita de un primer ministro de Taiwán a Japón desde 1972 en claro desafío a China

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, explicó a su regreso que pagó por sí mismo el reciente viaje a Tokio, lo que no disminuyó la relevancia simbólica de su presencia en Japón en el actual contexto de tensiones entre China y Taiwán. El viaje de Cho constituye la primera visita de un jefe de Gobierno taiwanés a territorio japonés desde la ruptura diplomática entre ambos países en 1972, en un momento de creciente fricción regional, según informó la prensa taiwanesa y recogió el medio Europa Press.

La estancia de Cho Jung Tai coincidió con el enfrentamiento deportivo entre Taiwán y República Checa en el Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en la capital nipona. El primer ministro estuvo acompañado por varios representantes de su país durante el evento. Poco después, declaró ante los medios que su única actividad en Japón consistió en animar al equipo de Taiwán junto con conciudadanos presentes, sin ningún otro propósito oficial. Tal como detalla Europa Press, en los medios taiwaneses esta aparición se encuadra en lo que ya denominan “diplomacia del béisbol”, subrayando la utilidad simbólica de este tipo de viajes en ausencia de lazos diplomáticos formales.

La visita se produjo en un contexto especialmente delicado para las relaciones entre Tokio y Pekín. Europa Press consignó que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió meses atrás la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas japonesas en caso de una invasión china de Taiwán. La declaración desencadenó respuestas por parte del Gobierno chino, que incluyeron alertas de viaje y restricciones comerciales con Japón.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, explicó el domingo durante su discurso en el Congreso Nacional del Pueblo, según la agencia Xinhua y citado por Europa Press, que China no permitirá que “ningún individuo ni fuerza” logre separar Taiwán del resto del país, aludiendo a la “completa reunificación” como la única solución para poner fin al conflicto. Wang Yi afirmó: “Taiwán ha sido parte integral de China desde la antigüedad y nunca fue, no es y nunca será un país”.

El ministro también señaló como principal obstáculo al Partido Progresista Democrático (PPD), el actual partido de Gobierno en la isla, al acusarlo de avanzar en una “agenda separatista” y dificultar la paz y estabilidad en la región Asia-Pacífico. Según publicó Europa Press, Wang sostuvo que la mayoría de la comunidad internacional respalda el principio de “una sola China”, aunque reclamó a otros Estados una postura más firme frente a los intentos de independencia de Taiwán.

Históricamente, Taiwán quedó fuera del control del Ejército Popular de Liberación tras la Revolución Comunista que llevó a Mao Zedong al poder en 1949. Desde entonces, la isla mantiene la estructura legal de la República de China en contraste con la República Popular China, gobernada desde Pekín. China considera a Taiwán bajo su soberanía y no descarta el empleo de la fuerza para restablecer el control sobre el territorio insular, una postura reiterada en sus comunicaciones oficiales, detalló Europa Press.

En la actualidad, Taiwán cuenta con respaldo de Estados Unidos y varios aliados occidentales, aunque sus vínculos con Japón siguen limitándose a contactos empresariales e informales surgidos en la década de 1980, tras la ruptura diplomática formal. La reciente aparición de Cho Jung Tai en Tokio ocupa un lugar destacado en ese marco, reflejando tanto las aspiraciones taiwanesas de visibilidad internacional como el endurecimiento de las posturas chinas frente al activismo del Gobierno de Taipei.

Europa Press reportó que, ante estos acontecimientos, Pekín reiteró sus alertas tanto en términos políticos como comerciales, reforzando la disputa sobre la soberanía de la isla y su futuro político en medio de las complejas relaciones que mantienen Tokio, Taipei y Pekín.