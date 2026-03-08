Al menos 19 muertos en un ataque israelí contra un edificio en sur de Líbano, según ANN

Beirut, 8 mar (EFE).- Al menos 19 personas murieron este domingo en un bombardeo israelí contra un edificio de tres plantas en la localidad de Sir al Gharbiya, en el sur del Líbano, lo que provocó el derrumbe del inmueble, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Cazas israelíes alcanzaron de madrugada este edificio ubicado en el distrito de Nabatieh, que quedó "completamente" destruido y donde murieron al menos 19 personas, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con el medio estatal. EFE

(foto)(vídeo)