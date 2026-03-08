83-90. El Unicaja se reencuentra con la victoria en Girona

Girona, 8 mar (EFE).- El Unicaja se reencontró este domingo con la victoria al superar al Bàsquet Girona por un trabajado 83-90 en Fontajau, después de las derrotas contra el Real Madrid en la anterior jornada de la Liga Endesa (92-96) y en los cuartos de final de la Copa del Rey (100-70).

El equipo de Ibon Navarro tuvo que sudar después de llegar a ganar de 19 puntos (42-61), pero logró la victoria número 14 en 21 jornadas con una notable actuación de James Web III (18 puntos y 20 de valoración), escoltado por Nihad Djedovic (16), Tyler Kalinoski (15) y Kendrick Perry (12).

El cuadro de Moncho Fernández, décimo (10/11), compitió de tú a tú, bajo la batuta de Otis Livingston (20 puntos, diez asistencias y 28 de valoración), pero sufrió mucho por las bajas por lesión de Juan Fernández, Maxi Fjellerup y Sergi Martínez, con solo nueve jugadores del primer equipo.

El Girona, después de sumar cuatro triunfos en los cinco partidos anteriores, arrancó con más intensidad y consiguió las primeras ventajas con Livingston, Nikola Maric, renovado hasta el final de la temporada que viene por su gran rendimiento, y ocho puntos consecutivos de Mindaugas Susinskas (13-5). Jugaba desacertado e incómodo el Unicaja y, a los cinco minutos, perdía por 15-8.

Pero entonces dio un paso adelante aprovechando la falta de energía del equipo local, muy lastrado por su corta rotación. El Girona encadenó cinco minutos sin anotar y el cuadro andaluz contestó con un parcial de 0-12 de su segunda unidad para ponerse por delante por primera vez (15-20).

El Girona no quería rendirse (22-24), pero el Unicaja se escapó hasta los siete puntos por obra de Olek Balcerowski, demasiado cómodo debajo del aro por las bajas de Sergi Martínez y Juan Fernández, Kalinoski y Perry (23-30). Era un 4-18 en puntos en la pintura y en puntos desde el banquillo. Por parte del Girona ya habían debutado Enric Sanmartín y Khory Brunot, jugadores de 19 años del equipo U22.

Livingston, jugador franquicia local, recortó distancias con su tercer triple en cuatro intentos, pero el Unicaja logró su máxima ventaja y forzó otro tiempo muerto de Moncho con un triple de Perry (26-35), apenas el tercero visitante en once intentos. El Girona tenía un pésimo 3/9 en tiros libres.

Maric daba esperanzas a Fontajau, pero el conjunto de Málaga llegó al descanso con su máxima ventaja gracias a dos triples seguidos de Web III y otra canasta de Djedovic (33-47). El Unicaja rompió el partido en el segundo período con un parcial de 16-27. El Girona tenía cuatro jugadores con valoración negativa y solo tres jugadores con más de cuatro puntos.

La renta alcanzó los 18 puntos nada más empezar la segunda mitad por vía de Balcerowski, tras la tercera falta personal de Susinskas, el único '4' local disponible, y Emir Sulejmanovic (33-51). Respondió Livingston, con ocho puntos seguidos para llegar a los 17 con un 5/7 en triples, pero el Unicaja mandaba. Llegó a los 19 puntos de margen con un triple de Kalinoski, una canasta de Web III tras el rebote visitante número 31, por los 19 locales, y dos tiros libres de Augustine Rubit (42-61).

El partido parecía ya resuelto, pero Pepe Vildoza lideró un parcial de 7-0 y el Girona cerró el tercer cuarto a solo siete puntos con dos triples de Mark Hughes y Guillem Ferrando (69-66, 17-5).

El Unicaja dio un nuevo paso adelante hacia la victoria (60-73), pero el conjunto de Moncho aún no había dicho la última palabra. Fue recortando distancias hasta llegar a los tres puntos a falta de dos minutos y medio tras el enésimo triple de Livingston, el sexto de ocho, y un 2+1 de Susinskas (78-81) e hizo sudar al rival, pero el Unicaja, con un Web III determinante, no aflojó el ritmo anotador y selló un trabajado triunfo.

- Ficha técnica:

83 - Bàsquet Girona (17+16+26+24): Livingston (20), Needham (5), Busquets (5), Susinskas (13), Maric (12) -cinco inicial-; Hughes (9), Geben (9), Vildoza (7), Ferrando (3), Sanmartín (-) y Brunot (-).

90 - Unicaja (20+27+19+24): Perry (12), Duarte (1), Barreiro (4), Web III (18), Balcerowski (8) -cinco inicial-; Kalinoski (15), Sulejmanovic (7), Djedovic (16), Díaz (-), Rubit (9), Cobbs (-) y Audige (-).

Árbitros: Castillo, Sánchez Mohedas y Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 21 de la Liga Endesa disputado ante 5.011 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona.