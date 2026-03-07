VÍDEO: Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de "hipócritas" por defender la guerra a costa del bolsillo de los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "hipócritas" a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al asegurar que se muestran belicosos respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel.

Así lo ha manifestado este sábado durante un acto del PSOE en Soria, acompañado del candidato a la Junta de Castilla y León del partido a las elecciones del próximo 15 de marzo, Carlos Martínez, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Feijóo no va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", ha defendido.

En esta línea, el presidente ha asegurado que ser aliado de países como Estados Unidos no significa "darle la razón y decirle siempre amén", como cree que pretenden el PP y Vox, a los que acusa de "confundir soberanía con servilismo".

