Valeria Mazza, emocionada con su hijo Tiziano tras su debut en los JJOO: "Ver cumplir sus sueños es muy bonito"

MADRID (CHANCE)

Valeria Mazza atraviesa una de las etapas más especiales de su vida familiar, con sus hijos ya convertidos en adultos y labrando su propio camino profesional, especialmente Tiziano, que ha cumplido el gran sueño de cualquier deportista: estar en unos Juegos Olímpicos. La top model argentina, que lleva años instalada entre Europa y Latinoamérica compaginando trabajo y vida familiar, vive este momento con la emoción de una madre que ve cómo el esfuerzo y la disciplina de su hijo se materializan en la cima del deporte.

"Lo hemos vivido con mucha felicidad, con mucho orgullo, porque como tú dices, para cualquier deportista el sueño olímpico es lo máximo, así que bueno, el ver cumplir sus sueños es muy bonito", confiesa Valeria, radiante, al hablar de su hijo. Volcada en su familia, la modelo no puede evitar emocionarse al describir cómo la ha marcado este logro del joven, que siente también como propio.

Pero si algo deja claro la modelo, es que no solo celebra los triunfos deportivos de los suyos, también el amor de las personas que quiere. Muy cercana a Blanca Romero, no duda en celebrar abiertamente la nueva etapa sentimental de su amiga: "Viva el amor, vive el amor. Me encanta que la gente se enamore, me encanta que Blanca esté feliz". Con su característico sentido del humor, recuerda entre risas las conversaciones que mantenían: "Blanca, tanto que me decías, 'voy a ir a Argentina a buscar un novio'. Ya está, lo encontraste acá, más cerca".