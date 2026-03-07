Uruguay se prepara para un 8M marcado por la polémica de una consigna antiimperialista

Montevideo, 7 mar (EFE).- Uruguay afrontará este domingo un 8M marcado por la polémica de la consigna antiimperialista impulsada por la central sindical PIT-CNT, que convocó a un paro y a una movilización.

"8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán", apunta la convocatoria hecha por la central y añade: "Feminismo de clase. Antirracista y anticapitalista".

Dicha consigna fue cuestionada por activistas feministas como la integrante de la Intersocial Feminista Soledad González, quien criticó que ese lema del Día Internacional de la Mujer no refleja la desigualdad que estas sufren.

"Las mujeres no estamos reflejadas en esa consigna. Esa consigna puede estar en la convocatoria de cualquier movilización, cualquier día del año y no le cambiarías nada, ni una coma. A mí no me representa", dijo González a la Agencia EFE.

No obstante, aclaró: "Más allá de que la consigna como está escrita no nos representa, creo que es profundamente feminista pedir por la paz. Eso es así, es histórico. Eso me parece, que en esta coyuntura mundial donde se está produciendo el arrasamiento de poblaciones civiles enteras, también es urgente ponerlo sobre la mesa".

En declaraciones a EFE, Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT responsable de su Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, explicó que esta es una consigna que se llevó a discusión en un espacio en el que confluyen más de 30 organizaciones feministas.

"Entendimos que este era un momento, por todo lo que está sucediendo en el mundo, de que en nuestra consigna estuviera la palabra antiimperialismo, porque nosotras, como feministas, rechazamos todas las formas de dominación que someten a los pueblos y vulneran a la soberanía y el derecho a decidir su propio destino", señaló.

En ese sentido, Spilman rechazó "que los derechos de las mujeres sean utilizados como excusa para justificar agresiones militares, como -por ejemplo- el bombardeo que hubo en Irán a una escuela de niñas unos días previos al 8M".

Esta no es la primera polémica que surge en torno al 8 de marzo en Uruguay, ni la primera vez que activistas feministas cuestionan la postura del movimiento sindical.

En 2021, la Intersocial Feminista solicitó a la central sindical convocar un paro de 24 horas solo de mujeres para el 8 de marzo y el PIT-CNT lo rechazó.

Un año después, la central sindical convocó a un paro general de trabajadores para el 8 de marzo, lo que fue criticado. De hecho, legisladoras del Gobierno, que por entonces encabezada Luis Lacalle Pou, no asistieron a la manifestación por considerarla una convocatoria "politizada". EFE