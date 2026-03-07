Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, comunicó la suspensión de bombardeos contra países vecinos y ofreció disculpas públicas, aludiendo a circunstancias excepcionales derivadas de la muerte de altos mandos de seguridad tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Según informó Europa Press, Pezeshkian matizó que la decisión responde a la presión militar ejercida por estas acciones y aclaró que Teherán mantiene su derecho de responder en caso de nuevas agresiones contra su territorio desde esos lugares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán prometió no volver a atacar a sus países vecinos y que esta postura constituye una rendición ante ellos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Trump atribuyó el cambio de estrategia iraní a una ofensiva conjunta que, según sus palabras, fue “implacable” y que ha tenido lugar durante la última semana sobre objetivos iraníes. El mandatario estadounidense, a través de su red social Truth Social, aseguró que “Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí”.

De acuerdo con la información provista por Europa Press, Pezeshkian argumentó que la reciente ofensiva militar de Irán en la región fue adoptada como una medida de fuerza mayor frente a la pérdida de la cúpula de seguridad, y detalló que la suspensión de bombardeos busca reducir la escalada. Sin embargo, aclaró que el gobierno iraní se reserva la posibilidad de reaccionar militarmente si el país resulta nuevamente atacado desde países vecinos.

En paralelo al anuncio de desescalada, la Guardia Revolucionaria iraní ejecutó nuevos ataques en distintos frentes. Según reportó Europa Press, estos incluyeron acciones contra petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz, ataques sobre posiciones de separatistas kurdoiraníes situados en Irak, y un ataque directo a la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran desplegadas fuerzas estadounidenses y francesas.

Trump, citado por Europa Press, subrayó que “es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos”, y aseguró que estos países han mostrado su agradecimiento por la ofensiva ordenada por Washington. El presidente estadounidense calificó a Irán como el “perdedor” de la región y auguró que esta situación se mantendrá durante décadas “hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo”.

El propio Trump anunció, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que Estados Unidos baraja la opción de intensificar las operaciones militares en Irán, afirmando que el país islámico “recibirá hoy un golpe muy duro” como castigo por su conducta reciente. Además, advirtió sobre la consideración seria de “la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”, enfatizando que aún no existe una intención de reducir la presión militar sobre Teherán.

La situación descrita evidencia una fase de elevada tensión regional, en la que se conjugan anuncios de alto el fuego temporales con ataques activos de distinta envergadura. Europa Press especificó que la oferta iraní de desescalada ha coincidido con ataques focalizados en infraestructuras y presencia militar extranjera, lo que complejiza el escenario. Las declaraciones de los líderes involucrados revelan que la posibilidad de una ampliación de operaciones militares permanece latente, y tanto Washington como Teherán continúan el intercambio de mensajes de advertencia y desafíos estratégicos.