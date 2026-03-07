Sinner y Sabalenka cumplen, Osorio y Davidovich remontan y Etcheverry se despide

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka arrancaron con buen pie este viernes el torneo de Indian Wells, en una jornada en la que la colombiana María Camila Osorio y el español Alejandro Davidovich Fokina remontaron y en la que el argentino Tomás Etcheverry se despidió.

Tan solo 65 minutos necesitó Jannik Sinner, dos veces semifinalista en Indian Wells, para eliminar al checo Dalibor Svrcina con un doble 6-1.

El jugador italiano extendió a 33 su racha de victorias consecutivas en las rondas de apertura, en las que no pierde desde el Masters 1.000 de Cincinnati de 2023.

Le espera una tercera ronda contra el canadiense Denis Shapovalov, que ganó una batalla de dos horas y 41 minutos contra Etcheverry por 6-3, 2-6 y 7-6(5).

Este sábado llegará el momento del español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, que se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov (n.42).

Aryna Sabalenka comenzó de la mejor manera el torneo de Indian Wells, al imponerse por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (n.136) en una hora y doce minutos.

Sabalenka, número uno del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la final del Abierto de Australia perdida contra la kazaja Elena Rybakina y disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido número 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis.

Sabalenka será rival de la rumana Jaqueline Cristian (n.35) en la siguiente ronda.

También avanzó Coco Gauff, tras doblegar a la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova 6-3 y 7-6(5).

También en el circuito femenino, la colombiana Osorio, número 61 del mundo, anuló tres bolas de partido para eliminar a la estadounidense Iva Jovic (n.18).

Osorio triunfó por 4-6, 7-6(4) y 6-3 y se citó en la tercera ronda con Naomi Osaka.

El alemán Alexander Zverev accedió este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras vencer al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4 en un partido en el que no concedió bolas de rotura.

Zverev, 4 del ranking ATP, necesitó de 1 hora y 12 minutos para acabar con Berrettini, número 66 del mundo, en el estadio central de Indian Wells.

El alemán, de 28 años, puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra el italiano, la última de ellas en el pasado Master 1.000 de Montecarlo y la anterior en Wimbledon 2023.

Entre los demás resultados, el argentino Camilo Ugo Carabelli perdió por 6-3 y 6-4 contra Brandon Nakashima.