República Centroafricana busca estrechar aún más lazos militares con Rusia

Moscú, 7 mar (EFE).- El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, afirmó este sábado que los instructores militares rusos presentes en su país han cumplido sus objetivos y que estudia con Moscú crear un centro de formación de operadores de drones.

"Actualmente, seguimos negociando con la parte rusa para determinar hasta qué punto debe impartirse la formación aquí o en nuestro territorio. En cualquier caso, seguimos negociando", declaró Touadéra en una entrevista para TASS.

Según el mandatario, de 68 años, este tipo de tecnología es importante para la república, aunque subraya que no solo en el ámbito militar.

"Como saben, los drones pueden utilizarse, por ejemplo, para el transporte de medicamentos y de mensajería (...), aunque por supuesto que los aspectos militares no pueden ignorarse", dijo.

Al mismo tiempo, expresó su satisfacción por la labor llevada a cabo por parte de los instructores militares rusos presentes en la nación africana, después de que en 2018 fiara parte de su seguridad a centenares de mercenarios rusos de Wagner, cuando Moscú y Bangui firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar que tiene desplegada una misión de paz en el país.

"Sin duda, persisten los desafíos, la situación sigue siendo frágil y debemos seguir fortaleciendo nuestro sistema de defensa mediante la formación de personal militar de alto nivel en diversas especialidades militares o aumentando el número de becas para las fuerzas de defensa y seguridad", explicó.

Trouadéra, que se reunió el jueves con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin, expresó también su intención de aumentar los lazos económicos y energéticos.

"Nuestras conversaciones se centraron en sectores de importancia estratégica, principalmente la energía, ya que actualmente nos enfrentamos a un importante problema energético", sostuvo.

Este mes se cumplen 10 años desde que Touadéra asumió el mando de la República Centroafricana.

Este viaje a Moscú marca la primera visita de Touadéra a Rusia desde su reelección a finales del año pasado, que le otorgó un tercer mandato al frente del país.EFE