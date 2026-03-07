Miles de manifestantes piden en Londres parar la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán

Miles de manifestantes han salido este sábado a las calles de Londres para exgir el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y han marchado hasta la Embajada norteamericana en el centro de la capital británica.

"Somos el pueblo. No nos van a callar. Parad los bombardeos ya, ya, ya, ya", han coreado durante la marcha, informa la agencia de noticias The Press Association.

Grupos como la Campaña por el Desarme Nuclear, Paremos la Guerra, la Campaña de Solidaridad por Palestina, la Asociación Musulmana de Reino Unido, el Foro Palestino en Reino Unido o Amigos de Al Aqsa han marchado al frente de una manifestación en la que se han podido ver numerosas banderas iraníes y palestinas y retratos del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Entre las pancartas, lemas como "Paremos las guerras de Trump", "Paremos la guerra contra Irán", "Dejemos de armar a Israel" o "No a la guerra contra Irán".

Ya frente a la Embajada estadounidense, la diputada Zarah Sultana, de Tu Partido, se ha dirigido a los asistentes: "No van a ignorarnos otra vez", ha asegurado antes de recordar la invasión de Irak de 2003. "Entonces nos dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nos dijeron que la guerra traería paz y democracia. Nos dijeron que la guerra protegería a los iraquíes y al mundo, pero la verdad fue muy distinta", ha argumentado.

"Los hijos de Bagdad se merecen crecer. Hace 23 años, cuando marchamos contra la guerra de Irak, nos ignoraron. No nos van a volver a ignorar porque la historia demostró que teníamos razón y hoy alzamos la voz por la paz, por la justicia y por un mundo en el que los gobiernos aprendan de las lecciones del pasado", ha recalcado.

El antiguo líder laborista y hoy diputado independiente Jeremy Corbyn, que no ha podido asistir a la manifestación, ha remitido un mensaje: "En 2003 cientos de miles de nosotros protestamos contra la invasión ilegal de Irak y nos ignoraron, pero hoy estamos aquí para decir alto y claro: no arrastréis a Reino Unido a otra guerra ilegal", ha apelado.

"La guerra eterna no es un juego. Tiene consecuencias reales en la vida de personas. Estados Unidos e Israel deben rendir cuentas", ha añadido.

En la manifestación han participado entre 5.000 y 6.000 personas, según un policía que estaba a pie de calle. La Policía ha informado de la detención de una mujer "por posible incitación al odio racial en una pancarta".

Varios grupos se han manifestado en paralelo portando banderas israelíes. Algunos han reprochado a los contramanifestantes su presencia acusándolos de "asesinos".