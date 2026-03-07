Agencias

La española Audrey Pascual, medalla de plata en el descenso de los Juegos Paralímpicos

La esquiadora española Audrey Pascual ha conseguido este sábado la primera medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) al conseguir una plata en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentadas.

La deportista madrileña, de 21 años y en sus primeros Juegos Paralímpicos, ha rozado incluso ser campeona paralímpica, pero se ha quedado a apenas cinco centésimas de su gran rival y la otra gran favorita, la alemana Anna-Lena Forster.

