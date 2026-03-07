Crónica del Athletic Club - FC Barcelona: 0-1

Cuando el partido se acercaba a su desenlace y el Athletic Club buscaba el empate en el Estadio de San Mamés, el FC Barcelona consolidó su liderato en LaLiga EA Sports tras el gol de Lamine Yamal en el minuto 68, resultado definitivo que permitió al equipo sumar 67 puntos en la jornada 27. Según publicó el medio que cubrió el encuentro, el equipo catalán resistió los ataques de los locales, logrando una victoria por la mínima diferencia en un duelo con pocas oportunidades.

El inicio del partido mostró a un Athletic con determinación: Unai Gómez generó una ocasión al minuto 3, seguida de un peligroso intento de Iñaki Williams al minuto 4, neutralizado por el portero Joan Garcia. De acuerdo con la crónica publicada, la respuesta visitante se limitó a un remate desviado de João Cancelo, antes de que la lesión de Unai Gómez forzara los primeros cambios y ralentizara el ritmo de juego. El equipo local recuperó la iniciativa a los 20 minutos, cuando Mikel Jauregizar ejecutó una volea que no encontró portería, en medio de un primer tiempo con escasas ocasiones claras.

A pesar de un ambiente intenso en la grada y la insistencia del Athletic, el marcador permaneció en blanco hasta el descanso. El propio Iñaki Williams vio cómo su gol fue anulado en el minuto 42 por posición adelantada, tras una jugada construida por Robert Navarro. El conjunto vasco volvió a inquietar la portería contraria poco antes del cierre del primer tiempo con una internada sin finalización de Navarro.

En la segunda mitad, el entrenador Hansi Flick realizó un cambio estratégico en el mediocampo, incorporando a Pedri González en sustitución de Marc Bernal para fortalecer el control de balón. Por parte del Athletic, Ernesto Valverde optó por la entrada de Ohian Sancet en lugar de Selton Sánchez, buscando dinamismo en la ofensiva. En el minuto 58, Sancet estuvo cerca de convertir tras un potente disparo, aunque Joan Garcia intervino con una acción destacada y evitó el gol. El rebote ofreció una segunda oportunidad a Iñaki Williams, quien no logró conectar correctamente el balón.

La acción decisiva llegó diez minutos después, narró el medio que siguió el desarrollo del encuentro: tras una apertura de Pedri por banda izquierda, Lamine Yamal encaró a Adama Boiro en el área rival y conectó un disparo de zurda que se alojó en la escuadra, firmando un tanto que resultó insuperable para el portero Unai Simón. El tanto obligó al Athletic a buscar alternativas ofensivas, aunque la defensa visitante, reajustada con el ingreso de Ronald Araujo y cambios posicionales de Eric Garcia, mantuvo el orden y neutralizó los intentos de los leones.

La recta final exhibió un Athletic combativo mediante aproximaciones de Álex Berenguer y presión constante sobre la zaga rival, pero sin lograr precisión en los últimos metros. El Barcelona, por su parte, reforzó su línea defensiva y apostó por los contragolpes, amenazando en un par de jugadas pero sin exigir intervenciones extraordinarias al guardameta local. Durante el tiempo añadido, el equipo visitante aseguró el resultado sin incidentes adicionales en su área.

El resultado dejó al conjunto azulgrana en la cima del campeonato con 67 puntos y reafirmó su condición de líder. El Athletic Club permanece con 35 puntos tras este encuentro. Tal como reportó la fuente que detalló los aspectos técnicos del partido, el árbitro Munuera Montero mostró tarjeta amarilla a Rego y a Vivian en el local, y a Cubarsí en la escuadra visitante. El duelo se disputó ante 50.629 espectadores en San Mamés.

En cuanto a las alineaciones, el Athletic Club inició con Unai Simón bajo palos, Gorosabel, Vivian, Laporte y Boiro en defensa, acompañados por Rego, Jauregizar, Unai Gómez, Berenguer, Selton y Iñaki Williams en el ataque, recurriendo a los cambios de Navarro, Vesga, Eder García, Sancet y Guruzeta durante el trámite. El FC Barcelona presentó a Joan Garcia en portería; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en la defensa; Bernal, Casadó y Olmo en el mediocampo; y Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres en el frente de ataque, con las incorporaciones de Pedri, Araujo, Fermín, Raphinha y Lewandowski en distintas fases del segundo tiempo.

El partido se resolvió en la segunda parte, determinado por el acierto individual, la solidez defensiva y el aprovechamiento de la ocasión más clara, según consignó la cobertura original del encuentro.