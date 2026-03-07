Aitana Tour presenta los recorridos de la quinta edición de 'La Marcha'

La organización de la Aitana Tour presentó el viernes la quinta edición de 'La Marcha', que se celebrará el 30 y el 31 de mayo en la provincia de Alicante y que volverá a contar con dos recorridos adaptados a distintos niveles de exigencia, consolidando a la prueba como un referente del cicloturismo de la Costa Blanca.

En el acto celebrado en el Hotel Albir Playa & Spa de L'Alfàs del Pi, representantes institucionales, patrocinadores, organizadores y numerosos aficionados al ciclismo se dieron cita para conocer los detalles de la nueva edición de la marcha ciclodeportiva.

El exciclista Roberto Heras, cuatro veces ganador de La Vuelta a España, será el embajador de la Aitana Tour 2026. Junto a él, también forman parte del grupo de embajadores del evento reconocidas figuras del ciclismo y creadores de contenido.

La edición de 2026 volverá a recorrer carreteras del interior de la provincia de Alicante, atravesando puertos emblemáticos como Tudons, Confrides, Sa Creueta o el mítico Coll de Rates, en pleno corazón de la Costa Blanca. El recorrido principal, el Gran Fondo, de categoría UCI y pensado para los ciclistas más experimentados, contará con cerca de 165 kilómetros y más de 3.350 metros de desnivel acumulado.

Por su parte, el Medio Fondo permitirá a un mayor número de participantes disfrutar de la experiencia con un trazado más accesible, de 100 kilómetros y cerca de 1.900 metros de desnivel. La organización ha establecido un límite de 1.700 dorsales, y actualmente quedan menos de la mitad de las inscripciones disponibles.

Entre los presentes en el acto se encontraban Kike Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana; el ciclista Felipe Orts, ocho veces campeón de España de ciclocross; o la influencer y creadora de contenido ciclista Miriam Vilar. También asistieron el representante de la Conselleria de Deportes, responsables institucionales, CEOs de los patrocinadores de la Marcha, así como alcaldes diferentes ayuntamientos por los que discurre la prueba.

Durante el acto, la organización destacó el crecimiento que ha experimentado la marcha en sus primeras ediciones y el impacto que ha tenido tanto en el ámbito deportivo como en la promoción del territorio. La prueba cuenta con el respaldo de instituciones y patrocinadores como Hotel Albir Playa & Spa, Maigmó y Nutrinovex.