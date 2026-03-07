Agencias

0-1. La conexión Pedri-Lamine decide un gran partido en San Mamés

Bilbao, 7 mar (EFE).- Un gran gol de Lamine Yamal tras un excelente pase de Pedri dio la victoria al Barcelona en San Mamés frente a un buen Athletic Club (0-1) y mantiene al equipo azulgrana como líder de LaLiga EA Sports con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

En el minuto 68 el extremo internacional recibió un gran servicio de Pedri y con uno de sus ya clásicos zurdazos con rosca clavó el balón en la escuadra de la portería de Unai Simón.

Una jugada brillante que decidió un partido disputado a un ritmo tremendo por parte de los dos equipos y castigó con crudeza a un Athletic que incomodó mucho y tuteó en muchas fases al Barça, aunque le faltó finura en los últimos metros para plasmar sus ocasiones en el marcador.

EFE

