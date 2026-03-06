Vox pedirá un referéndum nacional sobre Mercosur "por su trascendencia para el sector español"

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Parlamento de La Rioja una Proposición no de ley relativa "a rechazar la aplicación provisional del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur" y promover un referéndum consultivo "por su indudable trascendencia para nuestro sector primario, así como para el interés nacional", ha declarado hoy el portavoz, Ángel Alda.

Ángel Alda ha señalado que esto va a servir "para que se retrate el Partido Popular y los riojanos vean cómo actúa, porque dice una cosa y luego hace la contraria", ya que aprobó Mercosur en Bruselas junto al Partido Socialista y "ahora quiere hacer creer a los riojanos que está en contra", tal y como se ha visto en las últimas semanas. "Es difícil engañar a los riojanos con sentido común", ha advertido.

El portavoz de VOX ha alertado de que este acuerdo "podría traer consigo gravísimas consecuencias para el sector primario español y para nuestro campo", porque los agricultores se van a ver obligados a competir en desigualdad de condiciones "contra los productos agroalimentarios que se producen en América del Sur y que se enfrentan a requisitos fitosanitarios, ambientales y laborales mucho más laxos".

"SUSPENDER SU APLICACIÓN PROVISIONAL"

A pesar de que VOX y Patriots han logrado llevar Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad y, por lo tanto, retrasar su entrada en vigor, la Comisión Europea puede impulsar la aplicación provisional del acuerdo en cualquier momento con que un solo país de Mercosur esté listo para ello y, por el contrario, el TJUE puede suspenderla si un Estado miembro lo solicita.

Por ello, Ángel Alda ha explicado que, a través de una proposición no de ley, desde VOX se va a pedir al Parlamento de La Rioja que inste al Gobierno del señor Capellán para que este a su vez solicite al Gobierno de Pedro Sánchez rechazar Mercosur "en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles" y la aplicación provisional del acuerdo, así como impulsar una consulta popular.