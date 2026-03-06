Trump afirma que "cerraría el Gobierno" para lograr la aprobación de su reforma electoral

Durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2025, Estados Unidos vivió un cierre gubernamental de 43 días, el más prolongado en su historia, resultado de la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre varios proyectos clave. Ante la posibilidad de que se repita un escenario similar, el presidente Donald Trump manifestó que recurriría a la paralización administrativa si el Senado no aprueba la Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America), una reforma considerada fundamental por su gobierno. Según publicó NBC, el mandatario expresó en una entrevista telefónica que "cerraría el Gobierno" con ese objetivo.

El medio NBC detalló que Trump responsabilizó a los bloqueos y desacuerdos dentro del Congreso, especialmente con la oposición demócrata, de la demora en la aprobación de su polémica iniciativa. El presidente catalogó la exigencia de mayores requisitos para que los ciudadanos estadounidenses puedan inscribirse y ejercer su derecho al voto como una prioridad de su administración, calificándola como "una convicción fundamental". El mismo texto informativo indica que el presidente ha trasladado esta frustración "a todos", insistiendo en que hará lo necesario para sacar adelante el proyecto. En declaraciones difundidas por el medio estadounidense, Trump reiteró su determinación al afirmar: "Cerraría el Gobierno por eso".

Según recogió NBC, la Ley SAVE America logró avanzar en la Cámara de Representantes tras una ajustada votación hace aproximadamente un mes, en la que se obtuvieron 218 votos a favor y 213 en contra. Únicamente un congresista demócrata, Henry Cuellar de Texas, apoyó la propuesta junto al bloque republicano. Actualmente, el proyecto se encuentra en el Senado, donde enfrenta obstáculos significativos porque el Partido Republicano cuenta con 53 escaños, número insuficiente para superar el umbral de 60 necesario para aprobar la ley debido al filibusterismo parlamentario.

La cobertura de NBC consignó que el filibusterismo, mecanismo que impone que ciertas decisiones requieran la aprobación de al menos 60 senadores, ha sido objeto de intensos debates y propuestas de eliminación. Trump ha defendido anteriormente la desaparición de esta práctica legislativa, aunque persisten divisiones dentro del propio Partido Republicano y no se ha alcanzado un consenso completo para eliminarla. Estas tensiones han dificultado la posibilidad de que la legislación SAVE America avance hacia su promulgación.

De acuerdo con la información aportada por NBC, la Ley SAVE America introduce estrictos requisitos para el registro de votantes en Estados Unidos. Entre las nuevas condiciones se exige que los ciudadanos entreguen en persona documentos que acrediten su ciudadanía, como el pasaporte estadounidense o el acta de nacimiento, para poder inscribirse de cara a elecciones federales. A esto se suma la obligación de presentar una identificación con fotografía en el momento de votar presencialmente en las urnas y la incorporación de procedimientos adicionales para el voto por correo, que incluyen la presentación de una copia de una identificación válida tanto al solicitar como al emitir el voto en esta modalidad.

Sectores del Partido Demócrata han rechazado este proyecto, argumentando que las restricciones propuestas dificultarían el acceso al voto para ciudadanos estadounidenses y contribuirían a la privación del derecho electoral, sobre todo en comunidades vulnerables. Según difundió NBC, los opositores a la ley sostienen que el voto de extranjeros sin nacionalidad ya está prohibido y que su incidencia es mínima. Además, señalaron que la legislación vigente ya incluye sanciones criminales para quienes omitan declarar su ciudadanía bajo juramento en los procesos de registro.

El historial de enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Congreso ha sido marcado por repetidos bloqueos legislativos durante el mandato de Trump, según registró NBC. El episodio del cierre de Gobierno entre octubre y noviembre de 2025 se convirtió en el más extenso de la historia del país y refleja el nivel de desacuerdo entre el Ejecutivo y la minoría demócrata. Trump, en diferentes ocasiones, ha recriminado a la oposición su falta de colaboración en cuestiones consideradas prioritarias para su administración.

El destino de la ley SAVE America permanece incierto debido a la correlación de fuerzas en el Senado y a la resistencia de algunos sectores dentro del propio Partido Republicano a modificar las reglas del filibusterismo. La iniciativa continúa generando debate sobre el equilibrio entre la seguridad electoral y el acceso al voto, en un contexto marcado por la polarización política y la confrontación institucional. NBC reportó que la Casa Blanca mantiene su postura de exigir reformas “fundamentales” en la legislación electoral, y Trump no ha descartado la posibilidad de forzar una nueva paralización gubernamental para presionar al Senado.