Susanna Griso, de lo más cómplice con su prometido Luis Enríquez, desvela cómo avanzan los preparativos de su boda

Susanna Griso atraviesa una etapa personal muy ilusionante tras confirmar sus planes de boda con su pareja, Luis Enríquez Nistal, con quien pasará por el altar el 25 de julio de 2026, después de que en febrero de 2025 salieran a la luz unas fotografías que hicieron oficial una relación llevada siempre con máxima discreción. Desde entonces, su historia de amor avanza en discreto segundo plano, con él totalmente ajeno al foco mediático y en un perfil muy bajo, mientras ella compagina su faceta pública con una vida sentimental que prefiere mantener en la intimidad.

Ayer, la pareja volvió a dejarse ver junta en el 20 aniversario de Discarlux, al que acudieron juntos pero evitando posar como tal ante las cámaras. Cuando le preguntan por él, Susanna lo justifica con naturalidad: "Sí, sí, ahí le tengo apartado para que no le hagáis fotos y no pobre, que a él no le gusta los photocalls y ya bastante se come. Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien no tengo queja ninguna, maravilloso". Aun así, durante la comida se mostraron relajados, sonrientes y muy cercanos, dejando una imagen de lo más cómplice que no habíamos visto hasta ahora.

Entre miradas, risas y confidencias compartidas en la mesa, la presentadora y su pareja evidenciaron la buena sintonía que existe entre ellos, dejando claro que la relación está consolidada aunque ella siga empeñada en mantenerla lejos del escaparate mediático. Esa actitud reservada contrasta con la naturalidad con la que responde cuando le preguntan por su futura boda.

Sobre cómo van los preparativos, reconoce que, de momento, lo lleva con mucha calma y sin agobios. Cuando le preguntan qué tiene organizado para el gran día, ella misma lo resume con humor: "¿Qué boda? Todo maravilloso. El anillo es lo único que tengo de momento". Una confesión con la que deja claro que, más allá del anillo de compromiso, aún no ha cerrado detalles, pero vive este momento feliz y sin prisas.

En paralelo a esta etapa personal tan ilusionante, Susanna también está viviendo días marcados por la emoción tras la muerte de Fernando Ónega. Sobre el último adiós al periodista, cuenta cómo vio a su hija, Sonsoles: "La encontré muy triste, pobre, muy tocada, porque yo también la pillé, que llevaba ya muchas horas en el tanatorio y no sé si la familia estaba preparada para encajar ese golpe. Nunca lo estás, pero es verdad que Fernando tenía 78 años". Del periodista habla como un "referente absoluto, maestro, buena gente, cariñoso, empático" y destaca la presencia de la Reina Letizia en el tanatorio: "Muy amiga de Sonsoles y en estos momentos hay que estar ahí ¿no? Y estuvo muy cariñosa y seguro que Sonsoles lo agradeció mucho".

