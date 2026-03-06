Stubb defiende eliminar "obstáculos legislativos" para importar armas nucleares y ser compatibles con OTAN

El Ministerio de Defensa de Finlandia ha afirmado que la propuesta para enmendar la legislación nacional busca maximizar la seguridad del país dentro de un contexto que califica como impredecible, al tiempo que permitiría al Estado nórdico alinearse con las normativas en vigor en la mayoría de los miembros de la OTAN. Según informó Europa Press, este borrador legal permitiría la importación, el transporte, el suministro y la posesión de tecnología nuclear en Finlandia, pero en el marco estricto de la defensa nacional, la cooperación en el seno de la Alianza Atlántica o la defensa colectiva prevista en los compromisos de la organización.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el presidente finlandés, Alexander Stubb, se refirió de manera explícita a la necesidad de eliminar los obstáculos legislativos que existen en el país para importar armas nucleares, argumentando que esta medida permitiría a Finlandia desempeñar plenamente un papel en la planificación nuclear de la OTAN. Desde Nueva Delhi, donde se encuentra en visita oficial, Stubb declaró: “La defensa y la disuasión de la OTAN se basan en la práctica en tres pilares: fuerzas convencionales, misiles y armas nucleares. A Finlandia le interesa que no tengamos obstáculos legislativos para ninguno de ellos”.

El gobierno de Petteri Orpo ha presentado al Parlamento el borrador de una enmienda dirigida a permitir la entrada y la circulación de dispositivos nucleares en territorio finlandés si estuvieran relacionados con la defensa del país o de la OTAN. Según señaló el Ministerio de Defensa citado por Europa Press, la mayoría de los Estados miembro de la Alianza Occidental no cuenta con barreras legales que limiten la ejecución completa de las políticas de defensa y disuasión que establece el organismo. El cambio legal situaría al país nórdico en línea con los estándares de la OTAN y permitiría fortalecer la credibilidad y la capacidad de respuesta de la Alianza frente a potenciales amenazas.

Las autoridades finlandesas argumentan que la nueva legislación contribuiría a elevar el umbral de una acción militar extranjera, tanto contra Finlandia como contra el conjunto de la OTAN. El Ministerio de Defensa, dirigido por Antti Hakkanen, recalcó a Europa Press que la reforma no implica la intención de desplegar armas nucleares en suelo finlandés, ni existe en la agenda de la OTAN la planificación de tal medida. Aclaró, además, que los ejercicios nucleares realizados por la Alianza no suponen el traslado físico de armamento nuclear, ni lo harían en el futuro, pese a la entrada en vigor de estos cambios.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades a Europa Press, el país mantendría intacto su compromiso con los tratados internacionales vinculados a la materia nuclear. La reforma, según sus promotores, no violaría las obligaciones internacionales de Finlandia y las restricciones actuales —que prohíben la importación, la fabricación, la posesión y la detonación de explosivos nucleares en el país— serían revisadas para ajustarlas al nuevo marco, siempre bajo criterios de defensa colectiva y cooperación internacional.

La reacción de Moscú ante el proyecto legal de Helsinki no se hizo esperar. El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó según Europa Press que, en caso de que Finlandia adopte la propuesta y permita el despliegue de armas nucleares en su territorio, Rusia adoptará medidas proporcionalmente. Peskov sostuvo que tal desarrollo elevaría la tensión en el continente europeo, y consideró que de materializarse el plan, la acción finlandesa representaría una amenaza directa a los intereses de seguridad de Moscú.

Rusia también atribuyó a la iniciativa de Helsinki el aumento de la vulnerabilidad del propio Estado finlandés, al vincular la modificación legislativa con un incremento de riesgos derivados de las decisiones adoptadas por las autoridades en Helsinki, de acuerdo con la cobertura de Europa Press.

El Parlamento finlandés abordará el debate de la reforma hasta el mes de abril. La discusión legislativa se enmarca en el cambio reciente de la política exterior de Finlandia tras su ingreso en la OTAN, lo que supuso un giro en la tradicional política de seguridad del país, históricamente neutral hasta la invasión rusa de Ucrania.

De implementarse la reforma, Finlandia se situaría en la misma órbita legal que otras naciones de la OTAN respecto al manejo de tecnología nuclear en territorio propio en el contexto de la defensa colectiva. Esta aproximación busca, según funcionarios citados por Europa Press, fortalecer la seguridad del Estado y la Alianza, sin suponer por el momento la presencia física de armamento nucleares en suelo finlandés ni la alteración de las obligaciones internacionales vigentes en materia de no proliferación y control de armas nucleares.