Seúl confirma contactos con EEUU sobre un posible traslado a Oriente Próximo de armas desplegadas en Corea del Sur

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró recientemente que el arsenal de misiles Patriot que el país mantiene desplegado sigue siendo "extremadamente firme", en relación con las especulaciones sobre el posible traslado de estos sistemas defensivos desde Corea del Sur hacia Oriente Próximo. Según informó el diario surcoreano Chosun Ilbo, la confirmación se produce después de que autoridades surcoreanas admitieran que existen conversaciones entre Seúl y Washington sobre una posible reubicación de armas estadounidenses que actualmente permanecen en la península coreana, como parte de las respuestas aliadas a la escalada de tensiones que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, declaró ante el Parlamento que ambas naciones mantienen un diálogo detallado sobre las operaciones y posicionamientos de las fuerzas estadounidenses desplegadas en territorio surcoreano. De acuerdo con información publicada en Chosun Ilbo, Cho no proporcionó información específica respecto a los sistemas que podrían reubicarse, citando la sensibilidad del asunto. Estas declaraciones surgieron a raíz de preguntas del sector opositor sobre la posibilidad de que sistemas de defensa aérea como las baterías Patriot que Estados Unidos mantiene en Corea del Sur sean enviados al Medio Oriente, frente a la expansión del conflicto regional.

Aunque el ministro confirmó la existencia de contactos y discusiones al respecto, negó que Washington haya solicitado a Seúl apoyo militar o no militar para las operaciones estadounidenses o israelíes en Oriente Próximo. "No", fue la respuesta que Cho ofreció a la pregunta directa sobre si Estados Unidos había pedido algún tipo de respaldo surcoreano para su ofensiva en la zona, según consignó Chosun Ilbo. Esta postura ha sido reiterada por altos cargos surcoreanos en las últimas jornadas, quienes subrayan que, más allá de las consultas permanentes entre aliados, no existen demandas formales de apoyo.

Por su parte, Estados Unidos también ha desestimado la posibilidad de reubicar sus sistemas de defensa aérea actualmente emplazados en Corea del Sur. El secretario de Defensa estadounidense declaró que la flotilla de misiles Patriot bajo control estadounidense permanece sólida y activa en sus posiciones actuales, lo que descarta por el momento un desplazamiento inmediato de estos equipos críticos hacia nuevos frentes. Tal como reportó Chosun Ilbo, esta afirmación busca disipar rumores sobre una eventual vulnerabilidad de las posiciones estadounidenses en Asia oriental ante un hipotético traslado de material bélico.

El trasfondo de estas consultas surge en medio de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 1.200 personas en territorio iraní, informaron las autoridades. Entre las víctimas figuran altos mandatarios iraníes, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país, así como ministros y oficiales de alto rango del ejército iraní. Tras estos acontecimientos, el gobierno de Irán activó una serie de represalias, con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y enclaves estadounidenses en varios países del Medio Oriente, incluyendo ataques a bases militares.

La expansión del conflicto ha acentuado las preocupaciones de seguridad tanto para Washington como para sus aliados en la región del Asia-Pacífico. Según analistas citados en el medio surcoreano, cualquier movimiento de sistemas de defensa de la península coreana podría tener consecuencias en el equilibrio militar en la región, dado el contexto de tensión permanente con Corea del Norte. Sin embargo, por ahora, ambas partes mantienen la posición de que las comunicaciones y consultas no han pasado del intercambio estratégico, sin concretar medidas prácticas como una reubicación inmediata de material defensivo.

El proceso de revisión y consulta sobre el posicionamiento de fuerzas estadounidenses en Corea del Sur permanece bajo un estricto nivel de confidencialidad, según han subrayado representantes de ambos gobiernos. El ministro Cho remarcó ante la Asamblea Nacional que los detalles precisos sobre las operaciones militares bilaterales no pueden hacerse públicos debido a su naturaleza sensible y la importancia estratégica para la seguridad de la península coreana, detalló Chosun Ilbo.

Mientras tanto, el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo sigue siendo objeto de permanente monitoreo para Corea del Sur, debido al posible impacto sobre los intereses nacionales y las obligaciones como socio de Estados Unidos. La coordinación militar entre ambos países incluye, según fuentes oficiales, actualizaciones y ajustes regulares en función de la evolución de crisis globales, aunque los representantes surcoreanos han reiterado que Seúl no prevé una participación directa, ya sea militar o logística, en el escenario del Medio Oriente.

El incremento de las hostilidades en la relación entre Irán, Israel y Estados Unidos ha desencadenado una serie de reacciones diplomáticas en Seúl, reflejadas en la intensificación de los contactos oficiales y consultas sobre el estado de los sistemas defensivos en la región y sus planes de contingencia ante una posible ampliación de los escenarios de conflicto. Washington, por su parte, mantiene que sus activos en Asia oriental cumplen funciones de disuasión y defensa ante amenazas regionales propias, descartando por ahora reestructuraciones que debiliten su presencia militar en la península coreana.