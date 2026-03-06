SATSE denuncia la "vulneración permanente" del derecho a conciliar de enfermeras y fisioterapeutas

Para seis de cada diez enfermeras y fisioterapeutas, los obstáculos para equilibrar la vida profesional y personal han tenido repercusiones directas en su salud física y mental, según una encuesta realizada a más de 11.400 profesionales del sector. El mismo porcentaje indicó que ha considerado abandonar la profesión como consecuencia de las dificultades para conciliar, resultado que refleja el impacto de estas condiciones laborales. Según informó el Sindicato de Enfermería (SATSE), estos problemas trascienden lo individual y afectan al funcionamiento general del sistema sanitario.

El medio comunicó que, pese a que la normativa laboral respalda el derecho a la conciliación, estos trabajadores experimentan lo que el sindicato califica como una "vulneración permanente". SATSE subrayó que esta situación predomina especialmente en colectivos como las enfermeras y fisioterapeutas, quienes afrontan barreras laborales como jornadas a turnos, trabajos nocturnos, prestación de servicios los fines de semana y festivos, cambios repentinos en los horarios de planificación, contratos insuficientes en condiciones y ausencia de sustituciones. Todo ello limita las posibilidades de desarrollo profesional y personal, destacó el sindicato según consignó el medio.

SATSE identificó a las administraciones públicas y a las empresas sanitarias privadas como los principales responsables de estas condiciones. Según reportó el medio, el sindicato señaló que ambos sectores “exprime” a sus empleados sin tomar en cuenta las consecuencias negativas tanto en el bienestar profesional como en los usuarios del sistema de salud. Esta dinámica, según la organización, provoca que el sistema se vuelva “viciado, ineficiente y perjudicial”.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo, SATSE centró su discurso en los efectos diferenciados que estas condiciones tienen sobre las mujeres. Según el sindicato, diversos estudios y encuestas muestran que la mayor parte de quienes reducen su jornada, solicitan permisos o excedencias, o renuncian a oportunidades de promoción y formación, son mujeres. Esta situación refuerza la desigualdad laboral entre géneros en el sector sanitario.

El sindicato lanzó la campaña 'Que no dejen tu vida en pausa' para informar y sensibilizar sobre la importancia de defender la conciliación no solo como una cuestión de bienestar profesional, sino también como una medida de protección a la sanidad pública y la seguridad del paciente. SATSE insistió, según publicó el medio, en que mejorar estas condiciones fortalecerá el sistema de salud y beneficiará tanto a profesionales como a usuarios.

Durante las negociaciones para la reforma del Estatuto Marco, SATSE insistió en la necesidad de adoptar medidas concretas para poner fin a estas problemáticas. Según divulgó el medio, el texto acordado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación —incluido SATSE— contempla modificaciones sustanciales en materia de jornada y conciliación. Entre los aspectos más relevantes, figura la exigencia de que los servicios de salud negocien un Plan de Conciliación específico, además del establecimiento del derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral.

Asociado a estas reformas, el acuerdo recoge la generalización de la jornada semanal de 35 horas en todos los servicios de salud. Esta medida busca homologar la carga laboral en el sector y ofrecer mayor margen para la vida personal. Además, se prevé implantar sistemas de programación laboral y asegurar la elaboración anticipada de la cartelera de trabajo anual, de modo que los profesionales conozcan con suficiente antelación sus horarios y puedan organizar mejor sus obligaciones familiares y personales.

En el nuevo marco normativo también se establece la exención de realizar turnos nocturnos para profesionales de más de 55 años, para quienes se encuentran embarazadas y para aquellas en riesgo durante la lactancia, según detalla la información difundida por SATSE. Otras medidas incluyen la opción de fraccionar las excedencias para el cuidado de familiares, la ampliación del periodo considerado como trabajo nocturno y la implementación de un sistema de registro de jornada que sea objetivo, fiable y accesible, permitiendo comprobar el cumplimiento de la jornada ordinaria diaria.

SATSE ha calificado la falta de conciliación como un reflejo de la persistente desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito sanitario. Según el sindicato, se mantendrán las acciones y la presión para erradicar lo que consideran una “realidad discriminatoria y dañina”. El medio enfatizó que el sindicato considera que defender la conciliación no constituye solo una reivindicación laboral, sino también una medida que incide directamente en la calidad y seguridad del sistema sanitario.

El informe del sindicato revela, además, que el 61,5% de los profesionales encuestados opina que las dificultades para conciliar afectan en gran medida su desarrollo laboral y sus posibilidades de avanzar en la profesión. SATSE sostuvo que la solución requiere tanto la voluntad de los gestores públicos y privados como la implementación de políticas efectivas respaldadas en la negociación colectiva.

La campaña y las reivindicaciones promovidas por el sindicato mantienen como objetivos principales lograr la adaptación de las condiciones laborales a las necesidades personales y familiares de los trabajadores sanitarios y proteger la calidad asistencial. El sindicato indicó que continuará impulsando estas demandas hasta que se alcance un escenario laboral que permita a las enfermeras y fisioterapeutas ejercer su labor sin que la conciliación siga siendo un obstáculo para su bienestar y desarrollo profesional.