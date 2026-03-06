Santander incoará expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre El Bocal

La confirmación del aviso transmitido desde el Servicio de Emergencias 112 a la Policía Local el día previo al derrumbe de la pasarela de El Bocal en Santander ha generado la apertura de un expediente disciplinario al agente encargado de atender dicha alerta. Según consignó Europa Press, la alcaldesa Gema Igual informó este viernes que el Ayuntamiento procederá con una investigación y un proceso sancionador al policía municipal por no haber actuado tras recibir la notificación del riesgo estructural, lo que derivó en el accidente que costó la vida a seis jóvenes.

De acuerdo con Europa Press, la secuencia de hechos se inició cuando un ciudadano contactó el lunes al 112 para advertir sobre el mal estado del puente de madera de El Bocal, mencionando que la estructura estaba rota y podía desplomarse si alguien pasaba por allí. Posteriormente, la operadora del Centro de Atención a Emergencias retransmitió la información a la Policía Local de Santander, tal como publicó la agencia de noticias. No obstante, no se adoptaron medidas, y el puente se desplomó el martes cuando un grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras se encontraba realizando una excursión por la zona.

El accidente ocasionó que los jóvenes –todos de aproximadamente 20 años– cayeran desde la pasarela a una zona rocosa. Tras el derrumbe, seis de ellos fallecieron y solo uno sobrevivió, hallándose esta persona ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Valdecilla, reportó Europa Press.

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa de Santander reconoció que la “cadena de respuesta” de la Policía Local falló. El Ayuntamiento iniciará un expediente informativo y una investigación disciplinaria al agente involucrado, siguiendo el protocolo administrativo en estos casos, tal como detalló Europa Press.

El proceso administrativo busca esclarecer las circunstancias en las que la alerta no fue gestionada y determinar la eventual responsabilidad del funcionario municipal por la omisión de las acciones recomendadas tras la advertencia recibida. Europa Press indicó que la indagación municipal forma parte de las acciones previas a posibles sanciones y a la revisión interna de los procedimientos para atender este tipo de avisos de riesgo, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro, según lo manifestado por la alcaldesa.

Las víctimas mortales participaban en una ruta educativa junto a otros compañeros el día del accidente. La noticia ha tenido amplia repercusión en Santander debido al perfil joven de los afectados y el contexto académico de la actividad. Los detalles sobre el estado de salud del único superviviente, que permanece bajo cuidados intensivos, no han sido ampliados hasta el momento del reporte, según consignó Europa Press.

En la investigación sobre el accidente, el foco se ubica en la secuencia de alertas y las respuestas institucionales tras el aviso ciudadano. El proceso disciplinario iniciado al agente de Policía Local incorporará la evaluación del modo en que se gestionó el aviso procedente del 112 y la tramitación interna de la notificación, describió Europa Press. Las diligencias administrativas pretenden determinar no solo la responsabilidad personal del funcionario, sino también evaluar la eficacia del protocolo de comunicación y respuesta de la Policía Local ante situaciones de riesgo estructural en infraestructuras públicas.

El Ayuntamiento de Santander ha dado instrucciones para realizar una revisión de sus procesos internos y de la gestión de las alertas que corresponden al ámbito municipal, detallando Europa Press que se prevé actualizar los procedimientos para la atención de incidentes similares.

La comunidad local y las familias de las víctimas expresaron su dolor y demandan respuestas sobre los motivos por los cuales no se actuó tras la advertencia. La causa judicial sobre el caso continúa abierta, y las diligencias penales se desarrollan de modo paralelo a la investigación administrativa interna, mencionó Europa Press.

La gestión de las alertas, los procedimientos de actuación de la Policía Local y la coordinación interinstitucional tras recibir avisos graves serán asuntos evaluados en profundidad a raíz del incidente en El Bocal. Las medidas anunciadas por la administración municipal incluyen la actualización de los protocolos y la depuración de responsabilidades, conforme a la información obtenida por Europa Press.