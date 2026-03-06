Sánchez traslada a la activista Fawzia Koofi que las mujeres afganas "siempre" tendrán un lugar en España

En una publicación previa desde la red social ‘X’, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la opresión contra las mujeres en distintos países, haciendo especial énfasis en la gravedad de esta situación en lugares como Irán y Afganistán. En este contexto, la activista Fawzia Koofi respondió valorando las acciones del gobierno español en defensa de las mujeres afganas, lo que propició un intercambio público con el presidente Pedro Sánchez. Según lo publicado por Europa Press, Sánchez reafirmó que España seguirá siendo un espacio seguro y visible para las mujeres afganas hasta que puedan retornar a su país de origen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la misma red social para comunicar de manera directa a Koofi que las mujeres afganas “siempre” contarán con un lugar en España para mostrar su “valentía” y “dignidad”. Sánchez declaró tajantemente: “Nuestra voz será siempre la vuestra. Siempre tendréis en España un lugar donde mostrar vuestra valentía y dignidad hasta que podáis volver a Afganistán”. Esta declaración se ofreció como respuesta explícita a la gratitud expresada anteriormente por Koofi en la misma plataforma, donde la activista agradeció tanto a Sánchez como al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Fawzia Koofi remarcó en su mensaje el papel de España al ofrecer apoyo a mujeres y niñas de Afganistán que, en sus palabras, “sufren algunas de las peores formas de persecución de género” y que esta persecución equivale, según ella, a “crímenes contra la humanidad”. Como reportó Europa Press, Koofi reconoció la “lealtad” tanto del Ejecutivo como de la sociedad española hacia aquellas mujeres y niñas “sin voz” bajo el régimen talibán y destacó que “España ha sido el país líder en brindar espacio y amplificar nuestra voz”.

La activista también hizo referencia a medidas concretas emprendidas por el Gobierno español. Se trata, por ejemplo, del patrocinio de la resolución que promovió la creación de un mecanismo internacional que permite investigar la situación de los derechos humanos en Afganistán. Además, Koofi detalló acciones como la asistencia a cientos de mujeres y niñas calificadas como “vulnerables”, a quienes se proporcionaron documentos de asilo, según recogió el medio Europa Press.

En la publicación mencionada del Ministerio de Exteriores, la diplomacia española condenó la opresión de mujeres “en todo el mundo”, señalando a Irán y Afganistán como focos de especial gravedad. Esa comunicación institucional sirvió de antesala al diálogo público entre la activista y los representantes del Gobierno español. Europa Press citó la declaración final del presidente Sánchez: “Nadie os podrá invisibilizar nunca”, refiriéndose la visibilidad y reconocimiento que España pretende seguir garantizando para las mujeres afganas.

El intercambio entre Koofi y Sánchez pone de manifiesto la continuidad del compromiso del Ejecutivo español con los derechos humanos de las mujeres en Afganistán, en un contexto internacional donde la represión de las libertades y los derechos básicos sigue alarmando a organizaciones y gobiernos. Según reportó Europa Press, la interlocución directa del presidente con una de las figuras más visibles del activismo afgano y el énfasis en un respaldo “siempre presente” profundizan la línea de acción del Gobierno en foros multilaterales y en el terreno de la acogida humanitaria.