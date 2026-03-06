Reyes participa en Bolivia en la clausura de un programa para mejorar la gestión municipal de residuos

La reciente firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) y el Servicio Estatal de Autonomías marca una nueva etapa en la colaboración interinstitucional entre Bolivia y entidades españolas, orientada al fortalecimiento de la gestión ambiental municipal en los nueve departamentos bolivianos y a la potenciación de los convenios intergubernativos que apuntan a servicios públicos más eficientes. Este acuerdo se llevó a cabo en el marco de una agenda de trabajo que reunió en La Paz a representantes de la cooperación descentralizada andaluza y extremeña, donde, según consignó la Diputación de Jaén, uno de los puntos destacados fue la clausura de un programa de capacitación técnica orientado a mejorar la gestión municipal de residuos.

De acuerdo con la información publicada por la Diputación, más de cien técnicos municipales de distintos municipios bolivianos completaron esta formación, la cual se centró en impulsar la profesionalización en el ámbito de los residuos como un componente esencial para el desarrollo sostenible en el país. Este programa se hizo posible gracias a la colaboración entre la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y Famsi, en alianza con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), reafirmando el compromiso de instituciones españolas y bolivianas por el fortalecimiento de capacidades locales.

Durante el acto de clausura, Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y de Famsi, enfatizó que el progreso alcanzado en Andalucía y otras regiones de España respecto a la gestión de residuos y los servicios públicos puede servir como ejemplo para los municipios bolivianos. Reyes mencionó que en España, décadas atrás, muchos municipios enfrentaban desafíos semejantes a los de Bolivia, pero el trabajo coordinado entre administraciones, la profesionalización de los equipos técnicos y la adecuada planificación transformaron esos problemas en oportunidades, tanto desde el punto de vista sanitario como de generación de empleo y desarrollo territorial. Según reportó la Diputación, Reyes sostuvo que "cuando los municipios avanzan, avanza la calidad de vida de la gente", reforzando la idea de que los resultados positivos surgen al no imponer modelos y al compartir aprendizajes que eviten replicar errores.

Durante el evento participaron otras personalidades como Rafael García, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Bolivia; Miguel Ángel Morales, presidente de Felcode; José Ignacio García, rector de la UNIA; Francisco Toajas, diputado de Cooperación Internacional de la Diputación de Sevilla; y Flavio Merlo, presidente de FAM Bolivia. El medio Diputación de Jaén detalló que la entrega de certificados a los participantes de las dos ediciones del diplomado y el intercambio de presentes entre delegaciones bolivianas y españolas figuraron entre los momentos centrales de la jornada, consolidando los vínculos institucionales y la voluntad de cooperación.

El impulso de este tipo de iniciativas responde a la necesidad de profesionalizar la gestión municipal de residuos en Bolivia, sector clave para la sostenibilidad y la salud pública. Según ha recordado la Diputación de Jaén, la experiencia española demuestra que los cambios en este ámbito requieren de una cooperación fluida, la adopción de buenas prácticas y una planificación adaptada a las realidades locales. Además, Reyes subrayó el compromiso permanente de Famsi, junto con el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y la cooperación española, para seguir acompañando y reforzando nuevas propuestas formativas que contribuyan al avance de las comunidades.

Esta capacitación forma parte de una estrategia más amplia promovida por la cooperación española, la cual persigue la transferencia de conocimientos y la consolidación de redes entre municipios. La agenda desarrollada durante estos días en La Paz por la delegación andaluza y extremeña incluyó el intercambio de experiencias, la presentación de buenas prácticas y la identificación de áreas de mejora comunes para el sector ambiental boliviano. Según publicó la Diputación de Jaén, estas actividades buscan respaldar el trabajo de los gobiernos locales y promover soluciones sostenibles, siempre sobre la base del respeto a las especificidades y necesidades propias de las comunidades receptoras.

El convenio ahora suscrito entre Famsi y el Servicio Estatal de Autonomías permitirá avanzar en proyectos conjuntos orientados a garantizar la eficacia de los servicios públicos municipales, mejorando tanto la gestión ambiental como la articulación entre diferentes niveles de gobierno. La ceremonia de clausura, desarrollada en la sede de la FAM en la ciudad de La Paz, coronó así una serie de encuentros que buscan establecer mecanismos de colaboración duraderos, orientados al beneficio directo de la población boliviana y la consolidación de estructuras municipales más resilientes y profesionalizadas.