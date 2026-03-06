Agencias

'Mujeres visibles': TWIPN Spain y WPP Media impulsan la confianza y el liderazgo femenino en las empresas AdTech

Especialistas y ejecutivas del sector analizarán este 11 de marzo en Madrid cómo potenciar la presencia de mujeres en altos cargos a través del fortalecimiento de marcas personales y la creación de entornos que impulsen el talento en publicidad digital

La autoconfianza y el desarrollo de una marca personal sólida formarán parte de los temas centrales que abordarán especialistas en el evento “Mujeres visibles: Confianza y liderazgo que transforman”, según publicó The Women in Programmatic Network (TWIPN) Spain. El encuentro, que se realizará el 11 de marzo en el WPP Campus en Madrid, tiene como objetivo analizar cómo estos factores pueden potenciar la presencia de mujeres en puestos de alta dirección dentro del sector de la publicidad digital y la tecnología publicitaria (AdTech), informaron TWIPN Spain y WPP Media.

La organización detalló que la jornada, desarrollada en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, busca reunir a líderes, expertas y profesionales interesadas en reflexionar acerca de los desafíos actuales que enfrentan las mujeres para lograr una mayor visibilidad en cargos ejecutivos. Tal como informó TWIPN Spain, la iniciativa pretende no solo identificar los obstáculos que persisten en el acceso a altos cargos —como el denominado techo de cristal—, sino también compartir herramientas y estrategias que favorezcan una cultura orientada a la igualdad de oportunidades en el sector de la publicidad programática.

De acuerdo con lo publicado, el evento se enfocará en cómo la visibilidad pública de las profesionales y el trabajo en la creación de una marca personal pueden resultar esenciales para avanzar tanto a nivel individual como en la transformación de las propias empresas. Se propone analizar las condiciones necesarias para que el liderazgo femenino en el sector AdTech se consolide, partiendo de la premisa de que la confianza y la autoafirmación son motores determinantes en la evolución profesional y en el impacto positivo sobre la cultura organizativa.

El programa del encuentro incluye ponencias dirigidas a compartir experiencias sobre cómo las mujeres pueden afrontar y superar barreras estructurales en entornos tecnológicos. TWIPN Spain y WPP Media destacaron que directivas del sector participarán en un debate sobre las mejores prácticas y las estrategias que permiten identificar, atraer y retener talento femenino, en un contexto donde la igualdad y la diversidad siguen siendo retos pendientes para muchas empresas del ramo.

Además de las intervenciones de expertas, la jornada está concebida como un espacio de conexión y networking para fortalecer la comunidad de mujeres dedicadas a la publicidad digital y la tecnología, según consignaron los organizadores. El objetivo es generar una red de apoyo que permita compartir recursos, conocimientos y oportunidades de crecimiento profesional.

TWIPN Spain remarcó que la cita permite visibilizar la importancia de crear entornos inclusivos y fomentar políticas que valoren el liderazgo femenino no sólo en la teoría, sino también en la práctica diaria de las compañías de tecnología publicitaria. La experiencia y el liderazgo de las participantes servirán, según lo explicó el medio, para inspirar el crecimiento de nuevas generaciones de profesionales y para avanzar hacia una mayor equidad en el acceso a puestos de decisión en la industria.

La convocatoria está dirigida a mujeres profesionales del sector AdTech, así como a aquellas interesadas en profundizar en los retos y oportunidades vinculados al liderazgo femenino en entornos altamente tecnológicos. Los organizadores subrayaron que el evento pone énfasis en la construcción de comunidades y en la necesidad de consolidar referentes femeninos visibles, que sirvan de modelo y estímulo para las futuras profesionales del campo de la publicidad programática.

El medio TWIPN Spain reafirmó, finalmente, que la iniciativa se enmarca en una tendencia global por reconocer y potenciar el aporte de las mujeres al dinamismo y la innovación de la industria de la tecnología publicitaria, entendiendo la visibilidad y la confianza como elementos clave para transformar tanto trayectorias individuales como organizaciones enteras.

