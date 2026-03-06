María Zurita, visiblemente nerviosa al preguntarle por el futuro incierto de su tío, el Rey Juan Carlos

En plena escalada de la tensión internacional y con el debate sobre el regreso del Rey Juan Carlos a España otra vez sobre la mesa, el futuro del emérito vuelve a ser una incógnita. Mientras Zarzuela insiste en que puede volver cuando quiera siempre que fije de nuevo su residencia fiscal en nuestro país, lo cierto es que don Juan Carlos continúa instalado en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, ahora incluso recluido temporalmente en un hotel por las obras en su residencia y con el cierre del espacio aéreo complicando cualquier desplazamiento en plena crisis bélica en Oriente Próximo. A ello se suma el nuevo debate político abierto sobre si debe o no regresar definitivamente, con posiciones enfrentadas y sin una hoja de ruta clara sobre su instalación en España.

En este contexto de máxima incertidumbre sobre el futuro inmediato de su tío, María Zurita ha preferido mantenerse al margen. Visiblemente nerviosa cuando se le ha preguntado por la situación del rey emérito en Emiratos en plena tensión bélica, la hija de la infanta Margarita ha zanjado el tema con un escueto: "Hasta luego, gracias". La prima del Rey Felipe VI no ha querido responder a ninguna pregunta referente al futuro inmediato del emérito, que por el momento continúa en Emiratos Árabes, fiel a la discreción con la que siempre ha gestionado los asuntos familiares.

Sí se ha mostrado algo más cercana al hablar del último gesto de su tío con la familia Ónega tras la muerte de Fernando. María ha confirmado que la corona enviada por don Juan Carlos tras el fallecimiento del veterano periodista es "un bonito recuerdo" para todos. Además, ha explicado que tiene pendiente enviarle un mensaje a Sonsoles Ónega: "Además tengo una foto muy bonita que la tengo que mandar", ha comentado, dejando claro el cariño que existe hacia la presentadora en un momento tan delicado para ella.

Más relajada se ha mostrado al hablar de su madre, la infanta Margarita, que celebra su 87 cumpleaños. Sobre cómo lo festejarán, María ha tirado de humor y realismo: ha desvelado que lo van a celebrar "comiendo, estamos ya para poca fiesta".