Maersk suspende más servicios por la guerra en Irán

Las rutas comerciales que habitualmente conectan Oriente Próximo con Europa y el Lejano Oriente han quedado interrumpidas en diversas regiones tras la decisión de Maersk de suspender temporalmente sus servicios en áreas críticas del golfo Pérsico. Según informó el medio que difundió el comunicado, la compañía danesa adoptó esta medida después de realizar una nueva evaluación de riesgos y de revisar sus operaciones en la zona, señalando como causa principal la intensificación del conflicto que está comprometiendo la seguridad marítima en la región.

El anuncio de Maersk, publicado este viernes, confirma la suspensión de los servicios FM1 y ME11, que operan respectivamente entre el Lejano Oriente, Oriente Próximo y Europa. De acuerdo con la información proporcionada por el gigante danés del transporte marítimo, la medida incluye también la suspensión de los servicios de lanzadera que Maersk ofrecía en la región del golfo Pérsico. El medio detalló que la razón esgrimida tiene que ver con la seguridad tanto del personal de la empresa como de los buques, buscando además reducir al mínimo el impacto en la red global de la compañía.

Con anterioridad a esta decisión, Maersk ya había suspendido de forma temporal la aceptación de nuevas reservas para el transporte marítimo de mercancías hacia y desde varios países del golfo. Entre los destinos afectados, Maersk citó a Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Qatar, Bahréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail. Esta restricción, según consignó el medio, se mantendrá vigente mientras persistan riesgos significativos debido a la escalada del conflicto en la zona.

Según publicó el medio citado, la naviera danesa argumentó que la última revisión operacional "considerando la escalada del conflicto que afecta la seguridad de la navegación en la región del Golfo" motivó la suspensión adicional de los itinerarios FM1, entre Lejano Oriente y Oriente Próximo, y ME11, que enlaza Oriente Próximo con Europa.

Maersk comunicó también que sus servicios de lanzadera en el golfo Pérsico permanecerán fuera de servicio hasta nuevo aviso, lo que refuerza el impacto logístico en la región considerando la alta densidad del tráfico de mercancías que caracteriza a estas rutas.

Otro ajuste operativo especificado por la naviera incluye modificaciones en el servicio ME1, que tradicionalmente conecta Oriente Próximo con el norte de Europa. Según detalló la compañía y reportó el medio, este itinerario suspenderá temporalmente sus escalas en el puerto de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, mientras que continuará realizando paradas en India y Omán durante este periodo de interrupciones.

Estas decisiones, según la declaración oficial de Maersk difundida por el medio, buscan anteponer la seguridad y al mismo tiempo intentar limitar las afectaciones al resto de las operaciones globales de la naviera. Maersk subrayó que tales medidas de precaución se fundamentan en los riesgos actuales y en la necesidad de salvaguardar tanto a su personal como a las embarcaciones que operan en una zona caracterizada por inestabilidad creciente.

El contexto de esta suspensión temporal se enmarca dentro de una serie de acciones tomadas por distintos actores logísticos en respuesta a la inseguridad en las rutas marítimas de Oriente Próximo. Según remarcó el medio, la región del golfo Pérsico, vital para el transporte de mercancías internacionales, se ha visto repetidamente impactada por tensiones geopolíticas, lo cual ha motivado revisiones operativas y, en muchos casos, la paralización parcial o total de servicios de transporte.

La compañía danesa, que ocupa una posición relevante en el sector marítimo global, expresó que mantendrá el monitoreo de la situación y actualizará cualquier novedad respecto al restablecimiento de sus servicios en la zona hasta que las condiciones permitan retomar las operaciones con garantías de seguridad.