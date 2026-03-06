Lluvia, olas, nieve y viento ponen en aviso a 14 CCAA, Ceuta y Melilla

En el contexto de las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada de este viernes estará caracterizada por la persistencia de bajas presiones que favorecerán la aparición de cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas en la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares. Según publicó la AEMET, las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el área del Cantábrico, el nordeste y regiones próximas, aunque no se descarta intensidad significativa en otras zonas septentrionales, el cuadrante noreste, la vertiente oriental y el Estrecho. El organismo también advierte de la posibilidad de tormentas localizadas acompañando las lluvias en el área mediterránea.

El medio AEMET detalló que este viernes las condiciones adversas meteorológicas motivarán la activación de avisos en catorce comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, por fenómenos como fuertes lluvias, oleaje, nevadas y viento. Los avisos de nivel naranja se centrarán en Almería y Murcia debido al oleaje y a la nieve, medida que igualmente se aplicará en Granada. Además, se decretarán avisos por oleaje en distintas áreas costeras, destacando Granada, Málaga, los litorales occidental y oriental de Asturias, Ibiza y Formentera, la costa cántabra, zonas de Barcelona y Girona, los litorales de A Coruña, Lugo y Pontevedra, la costa del Valle del Guadalentín en Lorca y Águilas, Alicante, la costa de Melilla y Tenerife.

En relación a los avisos por viento, la AEMET informa sobre afectaciones en Almería, la zona de Cantabria del Ebro, las provincias de Burgos, León y Palencia, y también en Ceuta. Por su parte, los avisos por precipitaciones intensas han sido activados en Teruel, Zaragoza, ambas franjas litorales de Asturias, la región suroccidental asturiana, la zona central y el valle de los entornos mineros y Cordillera y Picos de Europa. Sumado a esto, el litoral cántabro, el centro y valle de Villaverde, Burgos, las provincias catalanas de Barcelona, Girona y Tarragona, la Ibérica riojana, así como las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, figuran también entre las áreas bajo vigilancia por lluvias.

Los pronósticos del organismo estatal incluyen también activación de alertas por nieve en puntos de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, la Cordillera y los Picos de Europa, las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora, así como en Albacete, Lugo, Ourense y el noroeste de Murcia. Además, la acumulación de precipitaciones ha motivado avisos por lluvias en Guipúzcoa, Vizcaya y La Rioja, según consignó la AEMET.

El fenómeno de las nevadas podría afectar especialmente a cotas situadas entre los 1.100 y 1.400 metros, descendiendo en ocasiones hasta los 900 metros en el noroeste y el tercio sur, según reportó la AEMET. Se prevé la posible acumulación significativa de nieve en la cordillera Cantábrica, el sistema Central y las sierras Béticas por encima de los 1.600 a 1.800 metros en el resto de áreas montañosas. Las cumbres principales experimentarán heladas débiles, mientras que el entorno de montaña y las sierras prelitorales presentarán brumas y nieblas, situación que también se repetirá durante la mañana en Baleares.

En el caso de Canarias, las previsiones del organismo estatal apuntan a un predominio de cielos nubosos, con aguaceros localmente abundantes en el norte de las islas de relieve montañoso. Las temperaturas máximas mostrarán un descenso generalizado en la Península y serán más marcadas en el área cantábrica y la zona norte de la Ibérica. Solo se espera un leve incremento de las máximas en el extremo oriental. Respecto a las temperaturas mínimas, la mitad sureste peninsular notará una bajada, mientras que el resto del país observará escasa variación, salvo por algunos aumentos en la meseta norte. Tanto en Baleares como en Canarias, los termómetros marcarán un ligero descenso.

Las condiciones de viento constituirán otro factor relevante durante la jornada, según informó la AEMET. El tercio oriental peninsular y Baleares tendrán vientos de componente sur y este, mientras que en el resto predominarán los vientos del norte y noroeste. Se esperan rachas moderadas en las zonas litorales y en el cuadrante noroeste, mientras que en las demás áreas soplarán vientos flojos. No obstante, las intensidades más fuertes, con rachas que podrán alcanzar valores muy elevados, afectarán al norte de Castilla y León, al litoral gallego, el Estrecho y la región de Alborán. En el archipiélago canario, el viento alisio podría registrar igualmente rachas de alta intensidad.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha incidido en que esta situación de inestabilidad se mantendrá durante la jornada, con una atmósfera dominada por sistemas de bajas presiones. Los valores térmicos experimentarán bajadas generalizadas y las condiciones podrían favorecer nuevos episodios de precipitaciones y fenómenos adversos en áreas costeras y de montaña. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución de los avisos y atender las indicaciones derivadas del sistema de alertas meteorológicas.