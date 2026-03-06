Leire Martínez, Zahara o Alice Wonder denuncian machismo, traumas, sexualización o desprecios en la música

Jóvenes compositoras y cantantes han denunciado machismo, traumas, complejo de inferioridad, sexualización y menosprecios en la industria musical por ser mujeres, y han apostado por "romper moldes" y por que haya más mujeres en puestos de poder en la industria.

Así lo han puesto de manifiesto este viernes en el encuentro 'Breaking the Noise', un acto organizado por JovenIn Music con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, y celebrado en la sede de Sony Music España, para dar visibilidad y poner en valor el papel de la mujer en la industria musical.

En la sesión moderada por Leire Martínez, han participado Zahara, Vicco, Alice Wonder, Ainhoa Buitrago y Aldhara, que han compartido sus experiencias y reflexiones del sector.

"Nosotras tenemos que saber muchísimo y demostrar que tenemos un criterio, una carrera y una experiencia y hay chavales que ni de coña tienen la experiencia de las que estamos aquí, y que tienen el síndrome del impostor pero al revés", ha explicado Ainhoa Buitrago.

Asimismo, la artista ha denunciado la falta de control sobre sus propios proyectos que ha sentido en algunos momentos de su carrera, por ejemplo, cuando llega una gran discográfica que "te pone una pasta delante". Según ha precisado, todavía está "en terapia", en proceso de superar el "trauma".

Por su parte, Zahara ha denunciado que en sus inicios sufrió una "manipulación brutal" cuando un "sello grande" se interesó por ella y le cambiaba sus propuestas sin darle opción a réplica. "Me costó 7 años quitarme el trauma de ese empequeñecimiento, esa falta de autoestima", ha reconocido.

REFERENTES MASCULINOS

Zahara ha recordado que sus referentes eran masculinos porque le parecían más valiosos. "Imaginaos el machismo que me atravesaba, quieres jugar en el patio grande, no en la esquina, me daba rabia que me encasillaran en las chicas indie", ha señalado.

También Vicco ha contado que su inicio en la música se lo dieron los Beatles, porque su padre le transmitió su fascinación por el grupo, aunque más adelante la inspiraron "las grandes popstar anglo".

Para ella, lo que le sucedió con Nochentera fue lo que le dio el ímpetu y la confianza en sí misma. "Era mi última bala, dije qué bien, me lo merezco", ha contado.

Asimismo, Alice Wonder ha admitido que se ha llegado a sentir "culpable" por defender sus gustos o decisiones que han sido tachados de "raros". "Tiene que ver con ser mujer. A otro que ni le toserían, yo tengo que repetirlo diez veces", ha lamentado, al tiempo que ha admitido que "la relación tóxica" que no ha tenido en sus romances la ha tenido en el trabajo.

Según ha añadido, de pequeña fue un "drama" sentir que "no encajaba" pero después se dio cuenta de que es "una virtud" y ha agradecido a la "generación que ha abierto camino" antes que ella.

Por su parte, Aldhara ha defendido que las mujeres jóvenes vienen "fuertes" y "con muchos estigmas y moldes rotos". También ha apostado por defender las ideas de cada una y por que cada vez más mujeres accedan a puestos de más poder en la industria musical.

"QUEDARTE FUERA SI NO ENSEÑAS UNA TETA"

Sobre la sexualización, Leire Martínez ha lamentado que los cánones de belleza marquen quién está dentro o quién se queda fuera de la industria y se ha planteado si realmente son "libres" para elegir.

"Esta sensación de quedarte fuera si no enseñas una teta, pues yo tengo unas tetas estupendas pero me apetece enseñarlas solo si quiero y soy consciente de que tampoco tengo ya 27 años y mi cuerpo ha cambiado, lo que la gente ve de mí ha cambiado y en ciertos aspectos te ves fuera de ciertos circuitos", ha planteado, al tiempo que se ha preguntado qué "precio" tienen que pagar para "seguir estando".