Italia cierra su Embajada en Irán "por motivos de seguridad" en medio de la ofensiva de EEUU e Israel

El gobierno italiano optó por trasladar su Embajada en Irán y parte de su personal hacia Azerbaiyán, después de que un contingente integrado por cerca de 50 ciudadanos italianos, incluido el embajador en Teherán, cruzara la frontera hacia territorio azerí para resguardar su seguridad. Con esta medida, Italia responde a la reciente escalada bélica en Oriente Próximo y mantiene operaciones diplomáticas limitadas desde Bakú, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. El medio Europa Press detalla que esta decisión se produce tras la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

De acuerdo con Europa Press, el ministro Tajani comunicó, a través de sus redes sociales, que "por motivos de seguridad, hemos cerrado la Embajada de Italia en Teherán". Tajani añadió que a pesar de la reubicación física de sus actividades diplomáticas, se preservará el canal de diálogo con las autoridades iraníes con “el objetivo de proteger a los italianos que permanecen en Irán y nuestros intereses nacionales”, afirmando que la Embajada seguirá operativa desde la capital de Azerbaiyán.

La ofensiva militar de Washington y Tel Aviv desatada a finales de febrero ha desencadenado consecuencias graves en Irán, según consignó Europa Press. Las autoridades iraníes elevan el número de fallecidos en el país a más de 1.200 desde el inicio de las hostilidades. Entre las víctimas mortales se encuentran figuras clave del poder en Irán, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, acompañado por varios ministros y altos jefes militares.

Frente a las bajas y la presión exterior, Irán implementó represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en la región. Según publicó Europa Press, el ejército iraní realizó ataques con misiles y drones, dirigiendo sus acciones contra Israel y objetivos estadounidenses emplazados en países de Oriente Próximo, incluyendo bases militares extranjeras. Estas respuestas acentúan la tensión regional, en un momento en que las potencias internacionales trataban de retomar negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear entre Teherán y Washington.

El cierre de la Embajada italiana en Teherán no implica la ruptura de relaciones diplomáticas, sino un ajuste operacional frente al nuevo contexto de inseguridad detectado por el gobierno italiano. Europa Press detalló que con la embajada operando desde Bakú, Italia continúa su labor diplomática a la vez que procura salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en la región, coordinando eventuales evacuaciones u otras medidas de asistencia consular.

Este repliegue diplomático ocurre mientras los enfrentamientos y los ataques cruzados aumentan la inestabilidad en Oriente Próximo, impactando tanto a la población civil como a los vínculos internacionales. La presencia de víctimas entre altos cargos iraníes, según lo reportado por Europa Press, introduce un factor adicional de incertidumbre en las perspectivas de seguridad y las relaciones internacionales del país.

Las negociaciones nucleares, que se encontraban en curso entre representantes de Washington y Teherán, resultan afectadas por el deterioro de la situación en el terreno. Los canales diplomáticos, aunque oficialmente mantenidos, experimentan restricciones derivadas tanto del cierre de sedes diplomáticas como del clima de urgencia marcado por los recientes acontecimientos armados.

La decisión italiana refleja una tendencia de cautela entre países occidentales con representación en Irán, en medio de los riesgos que impone la actual ofensiva estadounidense e israelí y la respuesta armada de Irán hacia bases y objetivos vinculados a estos países en la región, según precisó Europa Press.

Además del traslado del personal diplomático, la estrategia italiana contempla un seguimiento de la situación para garantizar la asistencia a nacionales que sigan en territorio iraní, mientras continúa el seguimiento de la evolución militar y diplomática, reportó Europa Press. Las repercusiones de la ofensiva y las represalias iraníes se manifiestan en las decisiones adoptadas por varias embajadas occidentales, reflejando el agravamiento de la crisis regional.