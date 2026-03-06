Agencias

Islandia anuncia un referéndum el 29 de agosto sobre si retoma las negociaciones de adhesión a la UE

Guardar

El Gobierno de Islandia ha anunciado este viernes que convocará un referéndum el próximo 29 de agosto sobre si el país debe reiniciar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, que solicitó unirse al bloque en 2009 pero suspendió negociaciones en 2013.

En una rueda de prensa tras la reunión del gabinete, la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, y la ministra de Exteriores, Thorgerdur Katrin, han confirmado que el Gobierno presentará una resolución parlamentaria para convocar una consulta sobre la integración europea, un debate que "se cierne sobre la nación islandesa" desde hace más de una década.

Así lo ha encuadrado Frostadóttir, quien ha insistido en que el referéndum servirá para decidir si el país quiere "cerrar este asunto de una vez por todas" o si los islandeses optan por "estudiarlo a fondo y adoptar una posición definitiva".

A su juicio, la posición negociadora de Reikiavik es "buena" en este momento y el país es lo suficientemente fuerte como para tomar esta decisión en este momento, insistiendo en que la consulta se hará sobre el propio reinicio de las conversaciones con la UE pero también respecto al acuerdo que surja de las negociaciones de adhesión.

Por su lado la titular de Exteriores ha insistido en que el resultado del referéndum prevalecerá y será la posición que adopte el Ejecutivo, que ha insistido en que no defenderá una posición en la consulta sino que llamará a la participación ciudadana.

El cálculo de Islandia es que las negociaciones de adhesión puedan comenzar a finales de año, en caso de que el resultado del referéndum avale retomar los contactos con la Unión Europea.

Los dirigentes islandeses han subrayado que el contexto en el que se lanza esta propuesta difiere totalmente de cuando Islandia se interesó en la vía de la integración europea, tras el colapso económico que golpeó las principales instituciones financieras del país en 2008. "Islandia se ha fortalecido mucho, al igual que su posición negociadora", ha recalcado la primera ministra islandesa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas abre una consulta para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en la UE

El Ejecutivo comunitario recoge opiniones sobre propuestas que facilitarán el acceso a residencias dignas en ciudades y destinos turísticos, mientras prepara una normativa centrada en ofrecer recursos a autoridades locales frente a alquileres temporales en alza

Bruselas abre una consulta para

UEFA sanciona al Real Madrid por "comportamiento discriminatorio" en la grada del Santiago Bernabéu

La entidad europea impuso una multa económica y una sanción condicional tras identificar a un seguidor realizando un saludo nazi antes del duelo frente al Benfica, según informaron tanto el organismo regulador como el club madrileño en diversos comunicados

UEFA sanciona al Real Madrid

La brasileña Petrobras dispara un 160% su beneficio en 2025, hasta los 16.966 millones de euros

Pese al retroceso de los ingresos anuales, la petrolera reportó un salto notable en sus utilidades y en sus inversiones, atribuyendo la mejora a una estrategia centrada en disciplina financiera y mayor eficiencia, según su director financiero

La brasileña Petrobras dispara un

Xiaomi lanza 'miclaw', una IA autónoma que permite ejecutar cualquier tarea en su ecosistema desde el móvil

La compañía china impulsa su ecosistema tecnológico al integrar una solución inteligente capaz de gestionar múltiples funciones personalizadas en dispositivos, con razonamiento propio, memoria avanzada y protección de datos local, según detalla Xiaomi en su web oficial

Xiaomi lanza 'miclaw', una IA

La amenaza de Trump sobre España es "imposible de ejecutar" y "contraproducente para EEUU", según analistas

Expertos sostienen que la advertencia del mandatario estadounidense carece de fundamento legal, perjudicaría intereses de Washington y no sería efectiva, aunque advierten que la dependencia energética española de Estados Unidos representa el único riesgo concreto en la relación bilateral

La amenaza de Trump sobre