Agencias

Indonesia prohíbe el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años

Guardar

El Gobierno de Indonesia ha anunciado este viernes que a finales de este mes entrará en vigor la prohibición del acceso a "plataformas sociales de alto riesgo" para los menores de 16 años, quienes a partir del 28 de marzo verán impedido su acceso a redes como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X o Roblox.

"Esta decisión", ha anunciado Ministerio de Comunicación, "se ha tomado porque las amenazas en el espacio digital para los niños son cada vez más reales: pornografía, ciberacoso, fraude en línea y adicción digital".

Si bien el Gobierno admite que esta decisión "puede representar una incomodidad en un primer momento", también esgrime que no se puede "quedarse callado" mientras "el futuro de los niños corre peligro".

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, no ha proporcionado detalles sobre la forma exacta que adquirirá un proceso que se desarrollará "de forma gradual hasta que las empresas afectadas cumplan plenamente con la regulación" existente.

Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, tiene una de las mayores poblaciones en línea del Sudeste Asiático, con decenas de millones de niños y adolescentes que utilizan las redes sociales y los juegos en línea.

Las autoridades han expresado cada vez más su preocupación por los efectos del exceso de tiempo frente a la pantalla, la ciberdelincuencia y el contenido dañino en los jóvenes usuarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU estudia exigir licencias de exportación para todas las ventas de microchips integrados con IA

La Casa Blanca analiza nuevas restricciones para las firmas tecnológicas, según fuentes citadas por Bloomberg, que podrían requerir aval gubernamental para vender semiconductores con inteligencia artificial, dependiendo del destino, volumen de la transacción y nivel tecnológico

EEUU estudia exigir licencias de

ARCO celebra el desnudo: vendida la orgía entre líderes mundiales como Von der Leyen, Merkel o Hillary Clinton

Las controvertidas obras de Kubra Khademi, adquiridas por una suma destacada en ARCO, generan debate internacional al retratar a destacadas figuras femeninas del poder mundial con guiños provocadores y mensajes feministas según la autora, exiliada en Francia

ARCO celebra el desnudo: vendida

SEDISA alerta del bloqueo del 'techo de cristal' desde 2019: "Solo 3 de cada 10 gerentes son mujeres"

El desequilibrio de género en cargos directivos persiste, según directivos sanitarios, que denuncian la falta de avances pese al aumento de mujeres preparadas e instan a medidas urgentes para facilitar su acceso a puestos de liderazgo en hospitales

Infobae

FIAPAS subraya la importancia de la intervención logopédica especializada para la inclusión de los niños con sordera

Un abordaje temprano y personalizado, junto a apoyo profesional y familiar, permite a menores con discapacidad auditiva desarrollar sus habilidades comunicativas, educativas y sociales en igualdad de condiciones, según destaca la Confederación Española de Familias de Personas Sordas

FIAPAS subraya la importancia de

Reyes participa en Bolivia en la clausura de un programa para mejorar la gestión municipal de residuos

Reyes participa en Bolivia en