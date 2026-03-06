Hezbolá ataca posiciones israelíes, incluido un cuartel en los Altos del Golán sirios

Poco antes de producirse una ola de ataques aéreos israelíes en los alrededores de Beirut, Hezbolá emitió una orden de evacuación, redactada en hebreo, destinada a los habitantes de las localidades del norte de Israel ubicadas a menos de cinco kilómetros de la frontera con Líbano. Esta advertencia apareció en medio de un clima de creciente violencia, caracterizado por la serie de ofensivas y bombardeos entre las fuerzas israelíes y el grupo chií libanés. Según consignó el medio Al Manar, vinculado a Hezbolá, la organización justificó estas acciones como respuesta directa a las recientes acciones militares israelíes que han provocado el desplazamiento masivo de población civil y daños importantes a la infraestructura libanesa, incluido el sur de Beirut.

Hezbolá confirmó en una nota transmitida a través de Al Manar que, en las primeras horas del jueves, lanzó una serie de ataques contra distintas posiciones militares israelíes. Entre los objetivos se encuentran la base naval de Haifa, situada en el norte de Israel, y un cuartel en los Altos del Golán sirios, territorio bajo control israelí desde 1967. Además, el grupo informó sobre embates dirigidos contra fuerzas del Ejército israelí en el sur de Líbano, abarcando localidades fronterizas como Wadi al Asafir, Kfar Kila, Merkaba y Ruwaisat al Alam.

De acuerdo con la información publicada por Al Manar, también fueron atacadas posiciones en los municipios israelíes de Metula y Manara, así como el cuartel militar de Yiftah. El partido-milicia justificó estas operaciones mencionando que los ataques israelíes sobre Líbano han afectado a decenas de comunidades, no solo en las áreas fronterizas, sino también en los suburbios del sur de la capital, Beirut.

El intercambio de fuego entre ambas partes continuó con la reacción del Ejército israelí, que, según informó Al Manar, desató durante las últimas horas de ese jueves una tanda de ataques aéreos contra objetivos vinculados a Hezbolá en los alrededores de la capital libanesa. Las Fuerzas de Defensa de Israel, en un comunicado breve, confirmaron el inicio de una ofensiva aérea focalizada en infraestructura asociada al grupo chií, en varios barrios sureños de Beirut, así como en distintos puntos de la región de Baalbek, en el este del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron al mismo tiempo órdenes de evacuación para los residentes de hasta cuatro barrios del área sur de Beirut, anticipando las operaciones militares sobre lo que el Estado israelí denominó "infraestructura de la organización terrorista". El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el jueves la cifra de víctimas, indicando que los bombardeos israelíes desde el lunes han causado la muerte de 123 personas y han dejado 683 heridos, especialmente en la capital.

Tal como reportó Al Manar, Hezbolá remarcó en su comunicado que los bombardeos y ataques israelíes no quedarán sin replicar, responsabilizando a las acciones israelíes por la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento de decenas de miles de ciudadanos libaneses. El mensaje del grupo chií subrayó que sus ataques forman parte de una estrategia de respuesta ante lo que consideran violaciones a la soberanía libanesa.

El contexto de esta escalada de violencia se vincula tanto al reciente incremento de ataques en la frontera entre Israel y Líbano, como a los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel en núcleos urbanos libaneses, acción que ha provocado evacuaciones masivas y un aumento de la tensión en la región. Las operaciones militares se diversifican en intensidad y alcance, abarcando desde el uso de misiles hasta órdenes de evacuación en uno y otro lado de la frontera.

La ofensiva reportada por Al Manar incluye el inédito alcance de los ataques de Hezbolá a instalaciones estratégicas como la base naval de Haifa y lugares militares israelíes en una zona tan sensible como los Altos del Golán. El papel de la televisión vinculada al grupo ha sido clave para difundir estos comunicados y justificar la naturaleza de sus acciones ante su audiencia y la comunidad internacional.

Las autoridades sanitarias libanesas, según publicó el Ministerio de Salud a través de canales oficiales, actualizan de manera constante el saldo de muertos y heridos, que continúa en aumento ante la persistencia de los bombardeos israelíes, focalizados en zonas de alta densidad poblacional, principalmente en la capital y en otras regiones muy afectadas como Baalbek.

Israel, por su parte, mantiene la línea de calificar a Hezbolá como organización terrorista y sostiene que sus ataques pretenden neutralizar infraestructuras y posiciones clave del grupo chií para evitar nuevos embates sobre territorio israelí. El despliegue de ataques aéreos sobre barrios de Beirut y otras localidades señaladas por el ejército busca, según su versión, disminuir la capacidad operativa de la milicia chií.

La situación a ambos lados de la frontera sigue evolucionando en un contexto marcado por desplazamientos forzados, alertas de evacuación y elevada destrucción, según distintos reportes recogidos por Al Manar. Las cifras de muertos y heridos registradas por el Ministerio de Sanidad libanés revelan el impacto humano de la confrontación. Las operaciones de Hezbolá y las respuestas militares israelíes marcan una nueva fase en la dinámica de enfrentamiento que no muestra señales de disminuir.