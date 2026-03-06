Guterres nombra al diplomático estadounidense James Swan como jefe de la misión de la ONU en RDC

Durante las ofensivas registradas en 2025, el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) consolidó un dominio considerable sobre grandes extensiones de terreno en las provincias orientales de Kivu Norte y Kivu Sur en la República Democrática del Congo (RDC). Esta situación generó un aumento en las tensiones entre el Gobierno de Kinshasa y la administración de Kigali, profundizando el conflicto por las acusaciones de respaldo militar de Ruanda al M23. En este escenario, Naciones Unidas tomó la decisión de renovar el mandato de su misión en el país africano y apuntalar la supervisión del alto el fuego en una región marcada por la inestabilidad.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el medio Europa Press, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció el nombramiento del diplomático estadounidense James Swan como nuevo representante de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO). La misión tiene como uno de sus principales objetivos apoyar la implementación de un alto el fuego permanente en el conflictivo este de la RDC, donde los enfrentamientos continúan afectando a la población civil y dificultan los esfuerzos para restaurar la paz.

El anuncio de Guterres también resaltó la "larga trayectoria" de James Swan en países africanos caracterizados por transiciones políticas y crisis de seguridad complejas. Europa Press reportó que James Swan cuenta con más de 30 años de experiencia en funciones diplomáticas para el Gobierno de Estados Unidos. Hasta este nombramiento, el diplomático estadounidense se desempeñó como jefe interino de la Misión de Asistencia Transitoria de Naciones Unidas para Somalia (UNTMIS), cargo que ocupó de manera interina desde 2024 antes de liderarla de forma oficial a partir de marzo de 2025. Previamente, fue responsable de la Misión de la ONU en Somalia (UNSOM) entre 2019 y 2022.

El medio Europa Press detalló que James Swan sustituye en la dirección de la MONUSCO a Bintou Keita, funcionaria guineana de Naciones Unidas. António Guterres expresó en su comunicado un agradecimiento explícito a Keita por lo que definió como una "importante contribución y servicio" a la misión. Durante su mandato, Keita se enfrentó a desafíos derivados del recrudecimiento de la violencia en el este del país, así como a la necesidad de fortalecer el proceso de transición política.

La supervisión del alto el fuego entre el Ejército congoleño y el Movimiento 23 de Marzo constituye uno de los mayores retos para la MONUSCO, según consignó Europa Press. La ofensiva del M23, respaldada según distintas fuentes por Ruanda, alteró el mapa político y de seguridad en la frontera oriental, generando desplazamientos masivos y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades de la República Democrática del Congo acusan a Kigali de proporcionar apoyo logístico y militar al grupo rebelde, información que ha tensionado las relaciones diplomáticas en la región y ha motivado reiterados llamados internacionales al diálogo.

En respuesta a la persistente inestabilidad en el este congoleño, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió, a finales de diciembre pasado, prorrogar por un año adicional el mandato de la MONUSCO. Europa Press indicó que la composición máxima de la fuerza internacional en la RDC alcanza los 11.500 efectivos militares, acompañados de 600 observadores militares y oficiales del Estado Mayor. Además, el despliegue incluye 443 agentes de policía y 1.270 integrantes de unidades policiales constituidas. Este contingente refuerza las labores de supervisión del cumplimiento del alto el fuego y asume tareas asociadas a la protección de civiles y el monitoreo de la situación humanitaria.

Europa Press también contextualizó que el liderazgo de James Swan se produce en un escenario donde la presión internacional para pacificar el este de la RDC es significativa, ya que la región lleva varios años sumida en conflictos entre bandas armadas, presencia de grupos rebeldes y crisis humanitarias recurrentes. MONUSCO mantiene así una de las mayores misiones de paz de la ONU, adaptando su número de efectivos y el enfoque de sus operaciones de acuerdo con los cambios sobre el terreno.

La salida de Bintou Keita y la designación de James Swan en la jefatura de la misión reflejan la apuesta de Naciones Unidas por combinar experiencia diplomática y conocimiento operativo para fortalecer el proceso de implementación del alto el fuego. Europa Press explicó que Swan acumula una amplia experiencia práctica en contextos de volatilidad política y seguridad en el continente africano, que ahora será puesta al servicio de la resolución del conflicto en la RDC.

Finalmente, Naciones Unidas insistió por medio de Guterres en el reconocimiento a la labor desarrollada por Keita y reafirmó el compromiso de la MONUSCO para contribuir a la paz y estabilidad en la República Democrática del Congo. La organización mantiene sus esfuerzos para lograr la aplicación efectiva de los acuerdos de cese de hostilidades y apoya las negociaciones entre las partes en conflicto, en línea con el mandato renovado por el Consejo de Seguridad.