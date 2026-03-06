Agencias

España y Portugal acuerdan cooperar en la lucha contra la obesidad y emergencias de salud pública

El Gobierno de España y el de Portugal han firmado este viernes dos memorandos de entendimiento para reforzar la cooperación entre ambos países en la lucha contra la obesidad y la respuesta frente a emergencias de salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Estos acuerdos se han suscrito durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en Huelva (Andalucía), donde la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido un encuentro bilateral con la ministra da Saúde de la República Portuguesa, Ana Paula Martins.

Ambas representantes se han aliado para promover una alimentación adecuada, saludable y sostenible entre la población, así como para prevenir y tratar la obesidad, especialmente la infantil. Este acuerdo también lo ha firmado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El marco de cooperación incluye el intercambio de buenas prácticas, conocimientos técnicos y experiencias en políticas públicas de nutrición, reformulación de alimentos, publicidad alimentaria, fiscalidad saludable, lactancia materna y entornos alimentarios en centros públicos. También contempla investigaciones conjuntas, actividades formativas, evaluación de políticas públicas y proyectos comunes.

Respecto al segundo acuerdo, tiene como objeto promover la cooperación, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas en materia de vigilancia epidemiológica, ambiental y entomológica; la investigación de enfermedades transmitidas por vectores; y la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública.

Entre las actividades previstas se incluyen la armonización metodológica de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la promoción de formación conjunta y el intercambio de expertos, la realización de ejercicios de simulación transfronterizos conjuntos y el establecimiento de mecanismos de alerta para la rápida notificación entre ambos países frente a amenazas a la salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores.

Para Sanidad, la firma de estos acuerdos va a reforzar la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos de salud pública y a consolidar la coordinación entre ambos países ante retos compartidos, tanto en el ámbito de las emergencias sanitarias como en la prevención de enfermedades asociadas a los estilos de vida.

