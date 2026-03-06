España y Portugal acuerdan aumentar la seguridad de la navegación en el tramo internacional del río Miño

La regulación de la pesca y la navegación en el río Guadiana y el río Miño contará con normas compartidas para los tramos internacionales que conectan a España y Portugal. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores mediante un comunicado, ambos gobiernos establecieron un acuerdo destinado a asegurar que las embarcaciones, deportistas náuticos y visitantes encuentren condiciones equivalentes en ambas márgenes de estos ríos fronterizos. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo portugués, Paulo Rangel, formalizaron este compromiso en el contexto de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en La Rábida, Huelva.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio, el creciente flujo de actividades recreativas y deportivas en el tramo internacional del Miño llevó a ambas administraciones a identificar la urgencia de fortalecer los controles y regular la navegación y la náutica de recreo. El incremento progresivo de este tipo de actividades en la zona limítrofe había hecho patente la necesidad de adoptar medidas conjuntas y coordinar esfuerzos para establecer una reglamentación coherente y adecuada.

Tal como detalló el Ministerio, el objetivo central del acuerdo reside en promover la seguridad de la navegación, buscar la equidad en el disfrute de los recursos hídricos compartidos y salvaguardar la libre circulación en el tramo internacional del Miño. Tanto España como Portugal indicaron que el convenio busca favorecer “idénticas” condiciones para los participantes en actividades náuticas de ambos países, así como de otros Estados, en concordancia con los principios del derecho internacional.

El acto de la firma tuvo lugar en el marco de una cumbre bilateral de alto nivel centrada en la “Alianza Ibérica para la Seguridad Climática”. Las autoridades de ambas naciones examinaron las características propias del río Miño, subrayando la importancia de un enfoque conjunto que permita mantener la seguridad de todos los usuarios, sin descuidar la sostenibilidad de las prácticas permitidas en las aguas compartidas.

El acuerdo establece que tanto la pesca como la navegación en los tramos internacionales del Miño y el Guadiana serán reguladas bajo normas unificadas, lo que permitirá una supervisión coordinada. Estas medidas persiguen garantizar que las diferentes embarcaciones, ya sean nacionales o de terceros países, así como los deportistas y visitantes, cuenten con las mismas garantías, evitando situaciones de desigualdad entre los usuarios de ambas orillas.

Según consignó el Ministerio en su comunicado, la normativa acordada llega después de analizar el escenario actual, donde se ha observado un aumento en la movilidad náutica y el turismo recreativo en el Miño, situación que exigía una respuesta conjunta dado el uso común de las aguas y la necesidad de prevenir riesgos. Tanto los responsables españoles como los portugueses coincidieron en la importancia de armonizar las regulaciones y los procedimientos de control para mejorar la protección de los ecosistemas fluviales y aumentar la eficiencia en la gestión transfronteriza.

El acuerdo bilateral también contempla la promoción de un uso responsable y razonable del espacio acuático, alineado con los compromisos internacionales sobre gestión de recursos hídricos y protección medioambiental. El proceso de implementación de estas nuevas normas comunes requerirá coordinación entre las autoridades locales y la puesta en práctica de procedimientos armonizados de control, vigilancia y asistencia en caso de incidentes, favoreciendo así una navegación más segura y sostenible en la frontera hispano-lusa.

La firma de este compromiso representa una extensión de la cooperación histórica entre ambos países en materia de gestión de ríos fronterizos, y sienta las bases para futuras colaboraciones en temas relacionados con la seguridad, el turismo fluviomarítimo y las actividades deportivas en la región. Según publicó el Ministerio, este paso refuerza la apuesta conjunta por la seguridad climática y el desarrollo equilibrado de las zonas limítrofes compartidas por España y Portugal.